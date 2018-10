Enargas rectificó los cuadros tarifarios de distribuidoras por un "error" de cálculo

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) rectificó los cuadros tarifarios de las distribuidoras de gas por "errores materiales" en su confección, al advertirse que los mismos "no guardaban relación con los cálculos de actualización de las tarifas que habían sido realizados".



Así lo dispuso el organismo mediante la Resolución 292/2018, publicada este viernes en el Boletín Oficial, debido a que "se advirtió que se habían publicado valores que no guardaban relación con los cálculos de actualización de las tarifas que habían sido realizados".



La medida alcanza a las empresas Gas Natural BAN, Metrogas, Camuzzi Gas del Sur, Litoral Gas, Distribuidora de Gas del Centro, Distribuidora de Gas Cuyana y Redengas.



En particular, se habían deslizado "errores materiales" en la participación por cuenca en la compra de gas en los cuadros tarifarios de Gas Natural Ban, Metrogas, Redengas, Distribuidora de Gas del Centro y Litoral Gas; el precio de compra reconocido ($/tonelada) para usuarios P3 de abastecidos con gas propano/butano indiluido por redes en los cuadros tarifarios de Distribuidora de Gas Cuyana y Distribuidora de Gas del Centro; y la inclusión del costo de transporte volumetrizado de la ruta "TGS-Nqn-Bs As Sur" en los cuadros tarifarios de Camuzzi Gas del Sur, y de la ruta "TGS-TdF-GBA" en el caso de Litoral Gas.



Las empresas deberán publicar los nuevos cuadros tarifarios en un diario de gran circulación en sus respectivas áreas de servicios, día por medio durante por lo menos tres días dentro de los 10 días hábiles, añadió la disposición.