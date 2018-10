El levantamiento de pesas y la lucha grecorromana rozaron el podio

De la mano de María Luz Casadevall, en Levantamiento de Pesas, y de Eduardo Lovera, en Lucha Grecorromana, Argentina estuvo a punto de subirse al podio olímpico en unas disciplinas que no les son habituales.



La santafesina finalizó en el cuarto lugar con un total de 190 kilos gracias a la sumatoria de sus dos mejores registros (85 en la primera tanda y 105 en la segunda) mientras que el misionero cayó en un ajustado combate frente al mexicano Axel Salas Esquivel por 5-3.



Casadevall comenzó sólida con las pesas y en el primer intento levantó 81 kilos para luego subir a 85 en su segunda vez y tropezar con el primer nulo, con una pesa de 88 kg, en la tercera y última salida de la primera tanda.



En la segunda parte, un nulo con la pesa de 101 kg le acotó sus chances de arriesgar más e ir por el podio. Sin embargo, la atleta de 17 años cuyo gran objetivo es estar en los juegos de París 2024, se acomodó en el segundo levantamiento cuando decidió repetir el peso y no arriesgarse a llegar al último intento con dos nulos.



En la última chance, su entrenador Román Gorosito, resolvió que fuese por os 105 kg, así le ponía presión a una de su oponente directa, la polaca Paulina Rutkowska.



Casadevall lo logró y el gimnasio explotó porque en ese momento estaba parcialmente segunda. Si bien sabía que la marca probablemente no le alcanzara para obtener una medalla, el entrenador explicó que necesitaban llegar a la marca de 190 para "ponerle presión a la polaca, que luego falló". Gorosito, además, sostuvo que ellos sabían que estaban en un "rango del sexto al cuarto puesto" por eso están muy satisfechos por lo logrado.



Si uno ve los números finales Casadevall terminó a poco más de diez kilos del podio (la búlgara Galya Shatova se llevó el Bronce con un registro de 201), pero su sonrisa del final tira por tierra cualquier intento de desmerecimiento.



La santafesina de 17 años confesó estar "conforme con el resultado" y aseguró que fue "lo que vinimos a buscar", pero ya está focalizada en lo que viene y por eso no deja la autocrítica, siempre con una sonrisa feliz por lo realizado, de lado. "Tengo que mejorar el tema de la concentración, de la competencia", aseguró en diálogo con ámbito.com.



Por su parte, el entrenador dejó un mensaje cuando fue consultado por este medio si veía a las tres ganadoras inalcanzables. "Ahora sí. En cuatro o seis años no porque nadie puede ir subiendo hasta la infinidad alguien puede subir más rápido o más lento pero nos encontramos todos acá arriba", explicó y luego dejó un claro mensaje: "Yo no aprieto para apurar ningún proceso. Lo que se le cuestiona a los Juegos es justamente eso: que muchas veces se trabaja más de lo que la edad permite y nosotros tenemos bien en claro que ella es una nena".



La competencia fue ganada por la uzbeca Kumushkhon Fayzullaeva con un levantamiento de 218 kilos totales y seguida por la tailandesa Thipwara Chontavin, con 202.



En la Lucha Grecorromana, Eduardo Lovera, de tan sólo 15 años, también cumplió con una gran labor que no le alcanzó para el podio pero lo dejo con esperanzas de cara al futuro.



En la categoría -51kg, cayó en el combate por el Bronce ante el mexicano Salas Esquivel en lo que fue una pelea sumamente pareja y con final disputado, ya que debió resolverse por el sistema de video.



El misionero perdió por 5-3 ante un gimnasio repleto y con mucho público mexicano, que generó un duelo de hinchadas intenso. El deportista que clasificó dos meses atrás a estos Juegos, comenzó abajo en el marcador y debió remontarlo hasta ponerse 4-3 con 30 segundos por disputarse. Y en esa última acción no pudo dar vuelta por completo a su rival y terminó derrotado.



"Tengo una buena visión por este buen resultado. Estoy contento y ahora hay que prepararse para los Panamericanos y el Mundial del año que viene", le dijo a ámbito.com luego del combate.