El presidente del Colegio Profesional Inmobiliario, Armando Pepe, criticó las medidas anunciadas por el Gobierno en relación al proyecto de Ley de Alquileres que impulsará en la Cámara de Diputados (tiene media sanción en el Senado) porque "va a producir una retracción total de la oferta".



Este viernes, el Poder Ejecutivo informó de las iniciativas destinadas a potenciar el acceso a la vivienda de la clase media y facilitar los alquileres, que prevé que se podrán usar garantías bancarias, que se podrá actualizar cada 6 meses el valor del alquiler en base al coeficiente de variación salarial y que la comisión de la inmobiliaria la pague sólo el propietario, además de aumentar el plazo a 3 años en los contratos de alquiler.



"La situación es complicada, hay mucha incertidumbre. Se anunció lo de los contratos a tres años cuando hasta hace poco hablaban de dos años. Además está prohibida la indexación cada seis meses. Y el tema de la garantía es lo más complicado", explicó Pepe en diálogo con radio Mitre.



Sobre el último punto, agregó que "cuando un propietario pone una propiedad de 4 millones de pesos en alquiler, la garantía no puede ser con un recibo de sueldo. Y hablaron de las garantías bancarias, pero es carísimo lo que cobran los bancos por una garantía, lo matan al inquilino. Es uno de los temas más complicados, porque cada funcionario dice algo distinto".



En su opinión, "si la ley de alquileres sale así va a producir una retracción total de la oferta. Muchos propietarios ya están llamando a las inmobiliarias para decirles que cuando se cumpla el contrato de su propiedad lo saquen de la oferta de alquileres para ponerlo a la venta".



"Siempre que se intenta proteger al inquilino se lo perjudica. No se entiende por qué este Gobierno toma una medida tan populista, ni siquiera Cristina de Kirchner tocó el tema de los alquileres. Construyan viviendas en lugar de sacar esta ley", sugirió.



Aunque destacó otros anuncios del Gobierno, como el tope a las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios UVA, las cuales no podrán superar en más de diez puntos la diferencia entre la inflación y el índice de salarios. Dijo que "esas cosas están bien, porque se pretende impulsar la construcción y los créditos".