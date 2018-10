¿Cuánto cuestan a los turistas argentinos los problemas de salud en el exterior?

Un informe sobre las afecciones médicas de los turistas argentinos en el exterior alertó sobre lo oneroso que puede resultar tener algún incidente de salud cuando uno se encuentra de viaje.



Según el relevamiento de Universal Assistance, una de las empresas líderes en asistencia a viajeros, las del aparato respiratorio (con un 26%) son las enfermeades más recurrentes de los argentinos, seguidas por lesiones traumatológicas (20%) y en tercer lugar las del aparato digestivo.



Los rangos etarios que más llaman a los teléfonos de asistencia de Universal Assistance en el exterior son los de 30 a 49 y 50 a 69 años en partes iguales.



En lo que a costos refiere, se destaca lo caro que puede resultar tener algún incidente de salud al estar de viaje.



Una neumonía con internación de 2 días en Estados Uidos o Canadá puede llegar a costar u$s 16.000, una apendicitis en algunos países de Latinoamérica puede llegar a los u$s 40.000 y una infección urinaria en Europa hasta u$s 12.000.







El valor actual del dólar, señala el informe, "profundiza los costos (y alertas), acerca de la necesidad de viajar con asistencia en viaje".



Otros motivos, agrega, por los que contratar un servicio de asistencia al viajero tienen que ver con los siguientes aspectos:



• Sostén psicológico: el hecho de contar con cobertura de asistencia para viajeros incide directamente en el disfrute del turista, ya que estos servicios (aunque no se usen) se transforman en una especie de sostén psicológico que permiten al pasajero relajarse por completo durante sus vacaciones.



• Obligatoriedad: a partir del Tratado Schengen, Europa (la gran mayoría de los países de la comunidad Europea) requiere a sus visitantes que ingresen al continente con una cobertura médica que les brinde asistencia por un mínimo de 30.000 euros.



• También el equipaje, temas legales y otros: la salud es lo más importante, pero las coberturas para viajeros también ponen a sus usuarios a resguardo de otros aspectos como la pérdida y la pérdida de equipaje, conflictos legales (un choque por ejemplo), financieros y asesoramiento en otros aspectos. Un caso muy común tiene que ver con la pérdida del pasaporte en un destino en el que no se maneja el idioma (China, por poner un ejemplo): la situación puede ser realmente muy estresante hasta dar con el consulado y demás. Teniendo una cobertura adecuada, con un simple llamado telefónico el viajero sabe (en su idioma) como y donde proceder.



Según concluye el relevamiento, "en los últimos años enfermedades como la gripe o fiebre amarilla hicieron que los turistas sean más responsables respecto a viajar con cobertura. Además, el público entiende que con un porcentaje muy pequeño del gasto total del viaje, adquiere una asistencia al viajero que le aporta una tranquilidad única, que incluso ayuda a disfrutar más".