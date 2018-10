En foro internacional, Urtubey destacó avances en la atención de la pobreza en Salta

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, participó del Encuentro Mundial de Valores, que se realizó en México, y afirmó que es posible alcanzar logros sociales importantes cambiando la lógica del funcionamiento del Estado, pensando la función pública desde el ciudadano y modificando el modelo prestacional de las políticas públicas, para evitar que la brecha social siga creciendo.



Urtubey compartió el panel "Por un mundo mejor" con el presidente de American Sustainable Business Council, David Levine, y expuso la experiencia salteña en la atención de la pobreza relacionada con la primera infancia: "En estos últimos 10 años logramos admirables resultados", aseveró.



El mandatario provincial destacó la creación del Ministerio de la Primera Infancia y la incorporación de innovación tecnológica al trabajo personalizado que realiza el organismo, porque "cuando un niño cae en la pobreza ninguna alarma se activa". E indicó que cuando asumió la gobernación el indicador de la mortalidad infantil era del 15 por mil y "lo redujimos al 10.5 por mil. Pero no podemos festejar mientras siga existiendo ese dato lacerante".



Urtubey mencionó datos de América Latina vinculados a la lucha contra la pobreza y señaló que, a pesar de los esfuerzos y de la inversión realizada, se nota la ineficiencia, ya que uno de cada dos niños del continente es pobre.



"En Argentina los indicadores están en la media de América Latina. El PBI per cápita de Salta es de un tercio del promedio nacional, prácticamente tres veces menos a pesar de la vulnerabilidad y la postergación", detalló. Y remarcó: "Tomamos la decisión de cambiar el modelo prestacional de las políticas sociales y nos preguntamos qué pasaría si empezamos a pensar la función pública desde el ciudadano".





El gobernador salteño compartió el foro con Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz.



Explicó que el Ministerio de la Primera Infancia fue creado desde esa lógica. "Si hay un momento cuando la pobreza es irreversible es en la niñez. Si no logramos atender a esa generación a través de alimentación y estímulo, el daño es irreversible", agregó.



Urtubey manifestó que en Salta se trabaja en forma personalizada, con el nombre y apellido de cada niño en situación vulnerable y su lugar de residencia y que, a ese trabajo, se suman obras de servicios esenciales.



"Un ejército de agentes sanitarios va casa por casa buscando a los niños que nos necesitan. Con un tercio del presupuesto y del PBI hemos logrado el doble de rendimiento en materia de pobreza. Bajamos un 20% mientras que Nación lo hizo en un 10%", explicó al auditorio.



Para el gobernador salteño es necesaria una vibrante interacción pública - privada. Dijo, en este sentido, que la coordinación de planes de desarrollo estratégicos permite articular esfuerzos con la organización civil, para ser más eficientes.



El Encuentro Mundial de Valores es una asociación de beneficencia privada, cuya misión es promover valores a través de espacios de diálogo, reflexión y acción reuniendo a expositores de la talla de Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006, fundador del Banco Grameen, emprendedor social y creador del concepto de microcréditos y microfinanza.



El foro internacional se realiza en Monterrey (México) y cuenta con expositores reconocidos a nivel internacional por su trabajo en la promoción de valores.



También participaron el economista argentino Bernardo Kliksberg, asesor principal del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de América latina y el Caribe; la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla y Barry Rassin, director del Rotary Internacional, entre otros.