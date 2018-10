El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, consideró que el pedido de detención en su contra presentado por un fiscal de Lomas de Zamora se enmarcaba en "una persecución política, mediática y judicial por parte del Gobierno" y adelantó que regresará al país desde Singapur entre el miércoles y el jueves de la semana próxima.



"No creo que hagan el show de querer detenerme en Ezeiza como están acostumbrados con los bolsos, con los chalecos, con todo lo que están acostumbrados", acotó.



Moyano, también vicepresidente del club Independiente, participaba este fin de semana en Singapur del Congreso de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (IFT).



Consultado por radio Uno sobre el pedido de detención en su contra, sostuvo que "sería un orgullo ir en cana", pese a que el fiscal Sebastián Scalera lo acusara de formar parte de una asociación ilícita para perjudicar al club de Avellaneda.



"Nos acusan en Independiente de que yo y Hugo (Moyano, su padre y presidente del club) recaudábamos la plata de los choripanes que se vendían en cada partido, de la venta de entradas, de cuánta plata se vendía por la venta de entradas", añadió.



Y, consideró en declaraciones a radio Uno que "no tiene sentido el pedido de este señor Scalera, que es un payaso, es un instrumento de Patricia Bullrich (ministra de Seguridad), de (Elisa) Carrió (Coalición Cívica), que constantemente están presionando al juez (Luis) Carzoglio, al juez (Luis) Armella para que hagan eso".



"Si tengo que ir en cana iré en cana. Yo ya lo dije hace siete meses atrás: sería un orgullo ir en cana con un gobierno gorila porque no firmé la reforma laboral, porque no firmé el 15 por ciento para los camioneros, no firmé el cambio de convenio a la baja para los camioneros; porque no le dimos bola a los mil millones de pesos que (Jorge) Triaca (secretario de Trabajo) nos puso de multa", afirmó el dirigente gremial.