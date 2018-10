Botella de vino francés obtiene récord al ser subastada en u$s 558.000

Una botella de vino Romanee-Conti de 1945 fue subastada este sábado por un precio récord de u$s 558.000 por la casa Sotheby's en Nueva York.



El precio final, que incluye impuestos y comisiones, fue 17 veces superior al estimado inicial de u$s 32.000 que había designado la casa de subastas para el vino francés.



Romanee-Conti, ampliamente considerado el mejor vino de Borgoña, es uno de los productores más prestigiosos del mundo. Su dominio, en la región de Côte de Nuits, abarca menos de dos hectáreas, produciendo entre 5.000 y 6.000 botellas por año.



La botella subastada es una de las 600 producidas en 1945, justo antes de que las viñas fueran arrancadas para ser replantadas.



Unos minutos después, otro Romanee-Conti de 1945 fue vendido por u$s 496.000.



El récord anterior para una botella de vino estándar fue para un Chateau Lafite Rothschild de 1869, vendido en Hong Kong en 2010 por u$s 233.000.



Asimismo, un Mouton-Rothschild de tres litros de 1945, tuvo el récord previo en 2007 al alcanzar un valor de u$s 310.700 una subasta de Nueva York.



Los lotes del sábado provinieron de la colección personal de Robert Drouhin, quien de 1957 a 2003 dirigió a la bodega Maison Joseph Drouhin, una de las más destacadas de Borgoña.



En la misma subasta, una botella de whisky escocés de 1926 obtuvo u$s 843.200, aunque no logró batir el récord de u$s 1,2 millones.



Fundada en 1924, la destilería Macallan, de Carigellachie, en el norte de Escocia, produjo solo 40 botellas de este tipo. A diferencia del vino, el whisky deja de madurar una vez embotellado.