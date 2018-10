Rossi: "El presupuesto que trajeron es un plan de ajuste"

El jefe del bloque de diputados nacionales del FPV-PJ Agustin Rossi recorrió este sábado la ciudad de Quilmes junto a su par Mayra Mendoza desde donde sostuvo que el presupuesto del Gobierno es "un plan de ajuste".



El dirigente visitó Ezpeleta y Solano, caminó por la feria local, participó de varios encuentros con docentes, jubilados y trabajadores, para finalizar el día con una charla abierta para la militancia.



"No llegamos a fin de mes. Eso escuché a cada paso. Es preocupante", señaló el dirigente y agregó: "el Gobierno vive en otra realidad y niega que su camino económico fracasó. Ninguna de sus medidas apunta a incluir y crecer sino sólo a seguir ajustando. Ya sabemos que en la Argentina y en el mundo las políticas de ajuste y austeridad no funcionan".



Con respeto a la discusión central de la semana entrante, Rossi afirmó que "el presupuesto que trajeron es un plan de ajuste, no uno para distribuir mejor y volver a crecer. Es un presupuesto para las empresas del tarifazo, no para nosotros y nuestros hijos, que van a tener que seguir pagando deuda", aseveró el jefe de bancada del FpV.



Sobre el futuro de la oposición, sostuvo: "Tenemos que ser una fuerza política abierta, capaz de representar a la mayoría, que es la que sufre el camino único del ajuste. Porque los pocos de arriba son los únicos que ganan y ellos ya tienen a Cambiemos".



Por su parte la diputada Mayra Mendoza señaló: "Hoy recibimos a Agustín Rossi en Quilmes, es un compañero que representa al proyecto nacional y popular que le devolvió la dignidad a millones de argentinos y también es un hombre con las convicciones, con ideas, con la fuerza y el trabajo suficiente para construir lo que viene".



"Hoy escuchamos relatos dolorosos de una sociedad devastada por las políticas neoliberales del gobierno actual. Pero tenemos que saber que nuestro proyecto político tiene futuro. En estos momentos de crisis debemos decir basta. Fundamentalmente tenemos que organizar la esperanza", concluyó la legisladora.