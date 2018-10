Lipovetzky consideró que el pedido de juicio político contra Garavano "no tiene fundamento"

El diputado nacional del PRO Daniel Lipovetzky consideró este sábado que el pedido de juicio político que impulsa la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, "no tiene fundamento, no hay ninguna causal" y estimó que el interbloque de Cambiemos en la Cámara baja votará "de manera dividida".



"No sé qué busca. Nuestro espacio es distinto a lo que estamos acostumbrados a ver cuando un partido gobierna, con un verticalismo a ultranza. No concuerdo con sus críticas a Garavano", sostuvo el dirigente oficialista.



En diálogo con Radio Con Vos, el presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja afirmó que el titular de la cartera judicial "es un muy buen ministro, que ha trabajado en los mismos temas que a ella le preocupan, como la lucha contra la corrupción y la impunidad: fue el que impulsó la figura del arrepentido, la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria".



"El pedido de juicio político que ella anunció no creo que tenga fundamento. No hay ninguna causal y menos se puede iniciar un juicio político por una opinión periodística", subrayó Lipovetzky.



Consultado respecto a la actitud que tomarán los legisladores de Cambiemos frente a la iniciativa que impulsa Carrió, el dirigente del PRO manifestó: "No hubo reunión de interbloque esta semana y no hemos conversado sobre ese punto, así como tampoco ingresó el pedido. Yo no voy a acompañar".



En ese sentido, desestimó que se pueda romper el interbloque y señaló que "puede ser que se vote de manera dividida".