Para inversores: sobre llovido, mojado

Por Pablo Castagna.- (*)







No son ruedas fáciles para los inversores, por lo que una recomendación valida, es mantener cierta cautela y no tomar riesgo duration. La razón para esta visión incluso viene por partida doble. En lo local los temas son los ya conocidos, e incluso como dato no menor, el Plan Sandleris tendrá la semana próxima su mayor prueba de resistencia con una de las últimas colocaciones de LEBAC.



Mientras que debemos sumar, esta vez, también a un escenario externo que -al menos- podemos decir se complejizó en las últimas ruedas por varios ruidos que aún no logran encontrar una solución (por ejemplo, la guerra comercial USA-China) y la posibilidad de que mayores presiones inflacionarias lleven a una suba más rápida de las tasas por parte de la FED. En consecuencia, la semana nos dejó una volatilidad que más que se duplicó (el VIX del S&P500 pasó de niveles de 11-13 a la zona de 20-25).



En este escenario, vayamos estrictamente a las recomendaciones. Para aquellos que tengan ahorros excedentes en pesos, creemos que una buena estrategia es aprovechar las tasas altas en pesos, que están ofreciendo las Letes en pesos capitabilizables (LECAP). Están rindiendo en el orden del 60% para poco más de tres meses. Seguiremos igual monitoreando el movimiento del tipo de cambio, dado que la volatilidad se mantendrá alta.



No obstante, para aquellos que ya tienen los dólares, nos mantenemos en esa moneda. Acá para los más conservadores, las Letes en USD son una recomendación válida; mientras que para los que están dispuesto asumir un poco más de riesgo, apuntamos a algunas oportunidades que vemos de dentro de la curva de deuda soberana y subsoberana.



En la primera, con Tires del 8.5% y 9.9% anual en dólares, respectivamente. En la segunda, nos parece atractivo (entendiendo igualmente que la liquidez del mercado es más limitada) en el Córdoba 2026. Es una provincia con buenos números fiscales, y un riesgo crédito con el que nos sentimos cómodos. Hoy presenta un rendimiento del orden del 12/13% con una duration que no es muy larga, dada que tiene amortizaciones parciales.



(*) Director de Portfolio Personal