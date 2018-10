El argentino David Almendra se aseguró una medalla al llegar a la final de Lucha libre tras vencer a Oussama Laribi de Argelia.



Almendra se impuso al luchado argelino en la prueba libre de 55 kilos, por lo cual es finalista y buscará la medalla dorada para Argentina.



En diálogo con TyC Sports, el argentino señaló: "Todos me dijeron que los hice sufrir mucho. Yo también sufrí porque creía que la tenía perdida la competencia, pero me la salí a jugar y logré pasar a la final".



"Cuando voy perdiendo miro el reloj para ver cuánto me queda y salgo a ganar", manifestó Almendra oriundo de la provincia de Chubut.



Además, el luchador argentino comentó acerca de Laribi: "No pensé que mi rival iba a ser tan duro. Tenía mucha fuerza y muy buena táctica para atacarme. Para ganar usé una técnica que vengo preparando hace mucho tiempo con un profesor cubano".