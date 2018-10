Locura: Bielsa donó un edificio valuado en u$s 2,5 millones a Newell's

Pese a que lleva años alejado del fútbol argentino, Marcelo Bielsa no olvida sus orígenes en Newells Old Boys de Rosario, club que lo vio nacer y cuyo estadio lleva el nombre de actual director técnico del Leeds United.



Por eso, y para dejar en claro que su único amor corresponde a la "Lepra", Bielsa donó un hotel deportivo valuado en u$s 2,5 millones que será de uso exclusivo para jugadores del conjunto rojinegro.



Foto: gentileza diario La Capital



El flamante edificio cuenta con 2.000 metros cuadrados y será inaugurado el 3 de noviembre, cuando el club rosarino cumpla 115 años. Además, tiene cinco plantas, balcón, garaje, sala de juegos y hasta una oficina para el DT.



La estructura fue levantada por el ingeniero Luis Conde y será bautizada como Jorge Bernardo Griffa, gloria del equipo situado en el Parque Independencia. Está ubicada en la localidad santafesina de Bella Vista.



Actualmente el técnico rosarino dirige al Leeds United, conjunto que milita en la segunda división del fútbol inglés. El equipo marcha tercero con 23 puntos, a solo dos del puntero Sheffield United.



De los 13 partidos jugados, ganó 6, empató 5 y tan solo perdió 1. Su llegada al equipo y el posterior desempeño de sus dirigidos generó una revolución en los seguidores que ansían lograr uno de los dos ascensos a la Premier League.