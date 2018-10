Crece la cantidad de pasajeros que pierden el miedo a volar

Según datos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), uno de cada tres pasajeros del mundo tiene miedo a volar. Sin embargo, en la Argentina crece la cantidad de nuevos voladores.



Aerolíneas Argentina informó que entre enero y setiembre unas 192.000 personas viajaron en avión por primera vez con la compañía de bandera, un 6% más que en el mismo período del año pasado.



"El primer volador es una persona que nunca antes ha viajado en avión, con todas las dudas y expectativas que conlleva", describieron desde la empresa.



Walter, quien para su vuelo de bautismo eligió ir a las Cataratas del Iguazú, destacó el acompañamiento. "Cuando me preguntan cómo fue la experiencia, yo digo que maravillosa. Antes de volar había muchas preguntas; me indicaron qué tenía que llevar. La persona que te atiende el teléfono, la que te recibe en el mostrador, las azafatas, el piloto. Fue una experiencia inolvidable".



Lilian, otra de las primeras voladoras de AA, se dejó convencer para volar. "No lo hice antes porque tenía mucho miedo a volar. Me convenció mi marido, es espectacular, muy lindo. Es un avión hermoso, el clima es perfecto", sostuvo.



Con el programa gratuito "Animate a volar" Aerolíneas insta a que cada vez más personas pierdan el miedo a volar. "El programa es dictado por un equipo de especialistas en factores humanos integrado por pilotos, tripulantes de cabina, técnicos de mantenimiento y personal de tierra de la compañía, y tiene por objetivo brindar información de primera mano a aquellas personas con miedo a volar", indicaron.



"Durante el curso los participantes exponen sus dudas, quedando expuestos muchos de los miedos más recurrentes, basados por lo general en el desconocimiento de las instancias que hacen de la operación aérea el medio de transporte más seguro", agregó la compañía en un comunicado de prensa.







Al finalizar el curso, los asistentes reciben un pin que deberán usar el día que realicen su primer vuelo, y que les permite a las tripulaciones de AA poder identificarlos rápidamente y brindarles contención, si lo desean.



La iniciativa es única en el mundo, ya que no existen otras líneas aéreas que ofrezcan un curso "integral y gratuito", que permita a los participantes informarse sobre los distintos aspectos de la operación de vuelo, la preparación que recibe el personal de cabina y otras cuestiones relacionadas con la seguridad. Desde su inicio, hace más poco más de tres años, ya participaron más de 1.000 personas, muchas de las cuales, pudieron "vencer sus temores y realizar un vuelo".