Preocupante: se registraron cuatro femicidios en cinco días

Al manos cuatro mujeres fueron asesinadas en los últimos cinco días en varias localidades del país.



El cuerpo sin vida de una mujer embarazada fue encontrado este sábado en la habitación de un hotel alojamiento de Florencio Varela. El hombre que la acompañaba, y principal sospechoso de lo que pareciera ser un femicidio, se dio a la fuga pero fue captado por cámaras de seguridad y luego detenido.



Según fuentes policiales, el descubrimiento se dio alrededor de las 14:30 horas en una habitación del albergue transitorio "Susurros", ubicado en calle Humaitá al 2100. La víctima, de 35 años, fue hallada boca arriba y cubierta de sangre. Una de las hipótesis apunta a un juego sexual violento, pero esa versión todavía no fue confimada oficialmente.



Los resultados de la autopsia indicaron lesiones en la zona genital y en las paredes del útero, que provocaron severas hemorragias por las que la mujer murió desangrada. La fiscalía que entiende en la causa cree que se trata de un crimen aberrante, un homicidio.



Agentes de la comisaría 3ª de Florencio Varela dialogaron con el conserje del inmueble, quien les dijo que la mujer había llegado al lugar en un Ford Focus, en compañía de un individuo, quien huyó en ese mismo vehículo, con el que rompió la barrera de seguridad del garage.



Los tres propietarios anteriores del vehículo fueron investigados pero aún no se identificó al sospechoso, que fue filmado por las cámaras de seguridad del lugar.



• Tres Arroyos



Fabiana Suita, de 31 años, fue asesinada por su ex pareja Javier San Román, quien le dio un puntazo mortal. Cometido el crimen, el hombre confesó ante su cuñado.



Fabiana y Javier almorzaban el domingo en la localidad de Tres Arroyos, cuando luego de una discusión la mujer recibió un puntazo en el pecho por parte de su ex, de 38 años. "Me mandé una macana", dijo Javier a su cuñado, horas después del crimen.



A pesar de haberse fugado del lugar a bordo de un Chevrolet Corsa, luego se entregó en la Comisaría Primera.



• Córdoba



Un hombre de 52 años confesó el asesinato de su esposa, una mujer de 56 años, y se entregó a la policía en la ciudad cordobesa de San Francisco.



Jesús Campos se presentó en la comisaría y admitió que el jueves último, en su vivienda de calle Larrea al 2129 de esa localidad del departamento San Justo, mató a su esposa, Sandra Martin.



"El cuerpo de la mujer estaba en la cama matrimonial, en avanzado estado de descomposición", precisaron fuentes policiales, y según los primeros informes habría muerto por asfixia. El delito fue caratulado como homicidio calificado agravado por el vínculo, y es materia de investigación del fiscal Bernardo Alberione, de la Fiscalía de Delitos Complejos de San Francisco.



• Río Negro



El jueves pasado una mujer fue asesinada a golpes y decenas de puñaladas por su ex marido en su casa de la ciudad rionegrina de General Roca y delante de la nieta de 5 años.



La víctima fue identificada por la policía como Patricia Parra, cuyo cadáver presentaba al menos 30 puñaladas, dijeron las fuentes e incluso remarcaron que por la violencia que aplicó el hombre se le partió el mango de uno de los cuchillos que utilizó para matar a la mujer.



Las fuentes remarcaron que el atacante, Eduardo Valenzuela, de 50 años, fue detenido posteriormente cuando se había retirado a su vivienda en una camioneta tras perpetrar el femicidio. El homicida tenía una restricción judicial de no acercamiento.