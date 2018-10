Otro legislador oficialista rechazó el juicio político contra Garavano

El diputado de Cambiemos Pablo Tonelli consideró este lunes que las declaraciones del ministro de Justicia, Germán Garavano, tuvieron "una falta de oportunidad en el tiempo", pero aseguró que "de ninguna manera" va a acompañar el juicio político en su contra.



El referente oficialista en el Congreso cuestionó la medida impulsada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, pero destacó que las diferencias dentro del bloque "fortalecen más que perjudicar".



Tonelli explicó que, "en términos abstractos y sin hacer referencias particulares", coincide en que "no es bueno" que hayan ex jefes de Estados detenidos "porque habla mal de nosotros mismos y de nuestros dirigentes".



"Ahora, también tiene razón Carrió cuando, refiriéndose a Cristina de Kirchner, dice que tiene que estar presa, yo coincido", aclaró.



En este sentido, el diputado señaló que "también está la prisión preventiva como una etapa intermedia, cuando un juez tiene razones para entender que alguien tiene que estar detenido mientras dure el proceso".



"Lo que tuvieron las declaraciones de Garavano fue una falta de oportunidad en el tiempo porque justo al día siguiente se absolvió al ex presidente (Carlos) Menem", opinó durante una entrevista por Am 530.



Tonelli resaltó que Carrió "cumple un rol muy importante dentro de la coalición" y resaltó que "no está mal sacar las diferencias, sobretodo cuando son de criterio y respecto de objetivos comunes".



"Dentro de Cambiemos, todos coincidimos en que tenemos que luchar contra la corrupción, pasada, presente y futura. Hay quienes lo plantean de una manera y quienes lo plantean de otra", agregó.



Finalmente, Tonelli adelantó que, si el bloque le "reitera la confianza", tiene intenciones de seguir en el Consejo de la Magistratura. "Esa decisión la tiene que tomar el interbloque de Cambiemos, que ya en los próximos días o semanas la tomará", cerró.