El rugby arrasó y el show del básquet regaló dos podios

Si había un equipo que era serio candidato a quedarse con la medalla de oro en los Juegos de la Juventud eran Los Pumitas que fueron campeones invictos en la modalidad seven. En el Club Atlético San Isidro sede La Boya, el elenco que conduce Lucas Borges no dejó rival por vencer.



Distribuidos en un único grupo, Argentina le ganó a Francia, Sudáfrica, Japón, EEUU y Sudáfrica. Terminó con 180 puntos a favor (36 tries) y 38 en contra (6 apoyadas en el ingoal). La definición fue ante los galos y se impusieron 24-14, tomando revancha de lo sucedido hace cuatro años en Nanjing.



El otro oro del día llegó gracias a uno de los shows más espectaculares del mundo, pero totalmente infrecuentes en el olimpismo: los concursos de volcadas y lanzamientos del básquet, aquí en modalidad 3x3.



Fausto Ruesga utilizó todo su talento más la complicidad de sus compañeros para dar espectáculo en el Parque Urbano (acaso la sede que más alegrías le dio a la delegación nacional) y quedarse con una definición que necesitó dos desempates. El jurado, entre los que estuvo Sergio Hernández, DT de la Selección Argentina, le dio el triunfo al alero de Weber Bahía en volcadas.



Un rato antes, Sofía Acevedo participó de los lanzamientos, otro evento digno del Juego de las Estrellas de la NBA. Anotó 8 puntos en 48.10 segundos y se llevó el bronce. "Estoy muy contenta. Es fantástico tener una medalla en tus manos. Me caracterizo más por mi tiro que por otra cosa, así que tanto no me costó", comentó tras la premiación.



El golf, que volvió a ser olímpico en Río 2016, aportó a Argentina la quinta medalla del lunes. Ela Anacona y Mateo Fernández de Oliveira quedaron terceros en la modalidad equipos mixtos luego de firmar una tarjeta de 70 impactos y quedar con un total de 273, a cuatro de EEUU (plata) y a cinco de Tailanda (oro).