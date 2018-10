Polémica en Israel por concurso de belleza que elige a "Miss Holocausto"

Un polémico concurso de belleza levantó polvareda en Israel al elegirse "Miss Holocausto". Mujeres de entre 74 y 93 años desfilaron en el certamen que finalmente ganó Tova Ringer, una polaca de 93 años.



Ringer perdió a sus padres y otros familiares en el campo de concentración nazi de Auschwitz y permaneció en un campo de trabajos forzados hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, indicó la agencia DPA. Actualmente, la sobreviviente tiene dos hijos, cinco nietos y once bisnietos.



"Muchas personas no entienden lo terribles que fueron las cosas que ocurrieron durante el Holocausto", dijo la ganadora.



Desde la organización del evento enfrentaron las críticas y aseguraron que se trata de un homenaje a las víctimas y no un concurso convencional.