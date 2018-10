Con el mercado atento a megavencimiento de Lebac, el dólar se da vuelta y opera a $ 37,51

Con el mercado atento a un nuevo megavencimiento de Lebac, el dólar se da vuelta y cede nueve centavos este martes a $ 37,51 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. De esta manera, anota su séptima caída en fila.



Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa desciende 30 centavos a $ 36,45 luego de tocar máximos en $ 36,65 en el inicio de la rueda.



A su vez, el blue gana 20 centavos a $ 38, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" sumó el viernes 27 centavos a $ 37,14.



En tanto hoy, tal como informó Ámbito Financiero, el Banco Central continuará con su estrategia de reducción del stock de Letras (Lebac), que asciende a casi $ 341.000 millones, de los cuales 12%, según el BCRA, está en poder de entidades bancarias y el resto en manos de entidades no bancarias como ser fondos comunes de inversión, empresas, individuos y no residentes.



El vencimiento original era de $ 255.807 millones, pero ahora la autoridad monetaria estima que se ha reducido a $ 231.000 millones. En ese marco, la entidad que conduce Guido Sandleris ofrecerá un monto de Lebac a los inversores no bancarios de entre $ 100.000 y $ 150.000 millones, o sea, inferior al vencimiento de sus tenencias. Al mismo tiempo enfrentará el desafío de evitar que los pesos que queden en el mercado hoy vayan a presionar al mercado cambiario.



Cabe recordar que la divisa descendió un 3,3% a $ 37,60 durante la semana pasada en bancos y casas de cambio de la city porteña, con lo que acumula una baja del 7,75% desde el inicio de la nueva política monetaria, el primero de octubre.



En la jornada del viernes, después de la licitación de Letes de Liquidez (Leliq) donde el Banco Central recortó las tasas, la moneda norteamericana se recuperó y terminó con una caída de sólo 17 centavos, tras haber tocado su mínimo en los $ 37,23.



El minorista no llegó a acompañar la tendencia del segmento en el que operan bancos y agentes de comercio exterior, en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa se dio vuelta y subió 18 centavos a $ 36,75 luego de que la autoridad monetaria subastó Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días por un total de $ 103.303 millones a una tasa promedio de 71,9%, la más baja pagada en la semana. El retorno máximo se ubicó en el 73,9%.



Así, desde el 1 de octubre, fecha en la que se puso en marcha el sistema de subastas diarias de Leliq, la tasa que partió de 67,7% tocó el máximo de 73,5% el lunes pasado y retrocedió en la semana 1,6 puntos. Con este esquema el BCRA lleva absorbidos $ 7.740 millones.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron el viernes u$s 344 millones hasta los u$s 48.534 millones.