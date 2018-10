Insólito: lanzaron "Tinder" para simpatizantes de Trump

Una insólita aplicación de citas románticas entre los seguidores del presidente Donald Trump ofrece "conectar a los amantes, amigos y simpatizantes" del presidente de Estados Unidos.



DonaldDaters es una de las muchas apps surgidas en un Estados Unidos muy polarizado desde la campaña presidencial de 2016. Varias aplicaciones similares para conectar a los simpatizantes del mandatario, sin que la política sea un factor que arruine el romance, se dieron tras el triunfo de Trump.



Red looks good on both of you. Think red trumps blue? Download the new DonaldDaters app for like minded supporters of President Trump. #TheRIGHTMatch pic.twitter.com/MILyCW1fgH