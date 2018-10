Según el BID, Argentina es el país que peor administra sus fondos públicos

Según un reciente informe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los países latinoamericanos han "malgastado" unos US$ 220.000 millones, equivalente al 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB), en los últimos veinte años. En este marco, Argentina lidera la estadística, siendo el país que peor administró sus fondos públicos.



Para calcular lo que consideran como "despilfarro", desde el BID tuvieron en cuenta tres indicadores: las compras del Estado (incluyendo desvío de fondos o corrupción), el salario de los empleados públicos y los subsidios.



Así, concluyeron que mientras que países como Chile, Perú y Guatemala son los que mejor utilizaron sus fondos públicos, mientras que Argentina, El Salvador y Bolivia, son los que más gastaron.



En declaraciones al medio BBC Mundo, Alejandro Izquierdo economista jefe del organismo, consideró que con la cantidad de dinero "malgastado" se podría "eliminar la pobreza extrema de toda la región".



La ineficiencia en el gasto público en Argentina según el BID, representa el 7,2% del PBI. En segundo lugar se ubica El Salvador, con 6,5%. El podio en la peor administración de fondos lo ocupa Bolivia, donde constituye un 6,3% del PBI.



Entre los factores que tuvo en cuenta el BID, están las compras del Estado y los sueldos de empleados estatales. Sobre el primer punto, el organismo señaló que en la región se gastaron cerca de US$ 450.000 millones en esta área, pero en muchos casos los precios no fueron competitivos o los mecanismos de asignación de contratos no fueron lo suficientemente transparentes.



Respecto a los sueldos de estatales, en países como El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Bolivia y Argentina, el Estado gasta más del 29% del total del gasto público en salarios. Según el BID, los sueldos no están relacionados con los resultados en el desempeño.