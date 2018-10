Dujovne cruzó a Massa: "No ayuda y sus declaraciones no guardan responsabilidad"

El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne cruzó a Sergio Massa y rechazó la necesidad de que el próximo Gobierno renegocie el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



"El acuerdo fue firmado por la Argentina, no por Cambiemos", aclaró el titular de Economía, al término de una reunión de Gabinete.



El exdiputado y líder del Frente Renovador dijo este lunes en Washington que dijo que el ganador de las próximas elecciones presidenciales de 2019 "va a tener que discutir el acuerdo con el Fondo nuevamente y básicamente va a tener que poner sobre la mesa la política comercial y la política de crédito, como factores centrales en la discusión de cualquier acuerdo marco".



En respuesta, Dujovne acusó a Massa de "irresponsable" y aseguró que sus aportes en el exterior no ayudan al cierre del convenio, que se estima se concretará en los próximos días. "En nada ayuda que un dirigente de la oposición haga estas declaraciones que no guardan la responsabilidad que debería tener un dirigente político que pretende tener cierta envergadura, como lo es el ex diputado Massa", sostuvo el jefe del Palacio de Hacienda.