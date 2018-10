De Vido negó conocer a Antonini Wilson y dijo que no está relacionado con el ingreso de la valija de los US$ 800 mil

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido negó conocer al venezolano Guido Antonini Wilson, y descartó haberse reunido con él en Casa Rosada tras haber ingresado la valija con los 800 mil dólares ese 4 de agosto de 2007, episodio sobre el cual rechazó tener vinculación alguna.



"Puedo decir que desconozco los pormenores, detalles y circunstancias de aquel traslado aéreo, no conozco a Guido Alejandro Antonini Wilson, y no tengo relación alguna con la situación que habría sucedido en el Aeropuerto Jorge Newbery el día 4 de agosto de 2007", expuso De Vido en el escrito al que accedió la agencia NA.



El exministro fue indagado por el juez en lo penal económico Pablo Yadarola pues lo imputó a De Vido al considerar que era el superior inmediato de Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y quien ya estaba imputado en la causa.



"Jamás me reuní con ésta persona y mucho menos en la Casa Rosada, puesto que mis oficinas jamás se encontraron allí, sino en lo que era en su momento, el Ministerio de Planificación", aclaró en el escrito.



En varios tramos de su presentación por escrito, De Vido defendió el intercambio de negocios entre el Estado argentino y el venezolano y dijo que fue "fructífero" para nuestro país los distintos contratos comerciales.



Por otra parte, De Vido refirió a una "absoluta inconsistencia de la tesis acusatoria, porque definitivamente existe un desconcierto total, incluso para plantear la imputación".



"Niego completa y absolutamente, en los términos que se formulara la imputación, haber colaborado, determinado, premeditado, o utilizado algún tipo de acción que originalmente lícita, tenía por objetivo fines espurios de introducir dinero ilícito al país, mucho más, en carácter de enriquecimiento ilícito personal o de cualquier otra persona", concluyó De Vido.