Mujeres en tecnología: el 77% considera que tiene más obstáculos que los hombres para crecer y tener éxito

Un estudio realizado entre casi 7.000 mujeres que trabajan en tecnología y estudiantes interesadas en desarrollar una carrera en este rubro arrojó que los principales obstáculos que enfrentan son la discriminación a la hora de la contratación, la actual composición de la fuerza laboral y la falta de mujeres en puestos jerárquicos y como modelos a seguir.



Se trata de un sondeo a cargo de Booking.com, que publicó los primeros resultados con el fin de entender mejor el desafío persistente asociado a la diversidad de género en el sector de la tecnología, así como las percepciones, experiencias y ambiciones de las mujeres en todo el mundo con respecto a las oportunidades laborales en el ámbito tecnológico.



La discriminación por género durante la búsqueda de personal y una clara falta de mujeres en puestos jerárquicos siguen socavando las oportunidades de las mujeres en el sector tecnológico. A pesar del atractivo de la industria tecnológica y las oportunidades a la vista, el estudio indica que las mujeres todavía muestran cautela y consideran que hay algunos momentos clave de la búsqueda laboral en este campo en los que ser mujer juega en contra. Para más de la mitad (52%), esto se debe a que en el sector tecnológico hay una mayoría de hombres, seguido de casi un tercio (32%) que mencionaron a la discriminación por género durante la búsqueda de personal como un obstáculo.



Es interesante ver cómo la percepción de la discriminación durante la búsqueda de personal varía mucho según el mercado. En Brasil, una de cada dos mujeres (50%) siente que la discriminación por género tiene una influencia negativa sobre sus posibilidades de desarrollar una carrera en el ámbito tecnológico, el número más alto de los países encuestados, mientras que esta situación es menor en los países europeos (18% en los Países Bajos y 22% en el Reino Unido y Alemania).



Además, casi una de cada tres mujeres (32%) consideran que la falta de mujeres en puestos jerárquicos es un obstáculo para hacer carrera en el sector de la tecnología, algo que es muy sentido por las estudiantes de secundario (40%). Todos estos son factores que contribuyen a que más de tres de cada cuatro mujeres en todo el mundo sientan que tienen más obstáculos que los hombres para ingresar (78%) y crecer y tener éxito (77%) en determinadas carreras.



"Las mujeres siguen teniendo una representación muy minoritaria en el sector tecnológico. Lo que nuestro estudio nos revela ahora es exactamente dónde se encuentran los mayores obstáculos que tienen que enfrentar las mujeres y dónde está la oportunidad para empezar el cambio", dijo Gillian Tans, CEO de Booking.com. "El optimismo y ambición que muestran las mujeres para tener éxito en los campos de la tecnología e informática es inspirador, en particular en la nueva generación, que considera que una carrera en este sector tiene el potencial de cumplir con las grandes ambiciones que tienen".



"Pero para empoderar a las mujeres a que puedan tener éxito pleno en el campo de la tecnología, nuestra industria tiene la oportunidad de hacer más cosas. Por ejemplo, que haya más mujeres que sean modelos a seguir, eliminar la discriminación por género que empieza durante el proceso de selección, incluso antes de que se contrate a una mujer, e invertir en iniciativas que hagan foco en lo atractiva que puede ser la industria en todos los niveles, desde las personas que acaban de empezar hasta los puestos más altos de todos", prosiguió Tans.



El atractivo de las empresas de tecnología para las mujeres jóvenes es una gran oportunidad para empezar el cambio. El análisis ratifica que el sector tecnológico tiene atractivo para la próxima generación de talentos y al mismo tiempo hace foco en dónde se tiene que trabajar para empezar a achicar la brecha de género. A nivel global, las estudiantes de secundaria (43%) y las universitarias (40%) son las que más creen que una carrera en el campo de la tecnología les da la libertad para ser creativas en su puesto (el promedio global es del 33%). Las estudiantes de secundaria son las que más quieren trabajar en una empresa de tecnología ya que les da la posibilidad de tener éxito a una edad temprana (29% versus 20% entre los profesionales del sector), así como la capacidad de hacer su propio camino (30% versus 22% de los profesionales del sector). Lo más relevante es que las estudiantes buscan inspirarse según la carrera de su elección, algo que dijo el 88% de las estudiantes de secundario y el 85% de las universitarias.



A pesar de que actualmente el sector tecnológico cumple con varias de estas expectativas, las empresas y el sector tienen una oportunidad mayor de atraer a las mujeres que aspiran a trabajar en la industria, no solo para satisfacer sus ambiciones y permitirles tener éxito en su campo, sino también para eliminar los obstáculos que las disuaden.



"La industria de la tecnología tiene un potencial enorme para cumplir con el criterio que tienen las mujeres al definir su "trabajo ideal" y las ambiciones laborales", dijo Tans. "Ayudar a que esto se haga realidad y a que más mujeres accedan a este sector es una directiva que atraviesa la educación, el desarrollo social, la responsabilidad corporativa y las iniciativas gubernamentales. Si la industria de la tecnología quiere mantener un flujo equilibrado de talento en el futuro, debemos trabajar incansablemente para captar la atención de las mujeres durante sus años formativos, y actuar como fuentes de influencia positiva en la transformación de la percepción que tienen las jóvenes sobre la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas".



El cierre de la brecha de género en el sector tecnológico debe comenzar por la educación y el apoyo parental. En lo que se refiere a la elección de la carrera, el aprendizaje y la educación influyen de manera significativa en la decisión final de las mujeres, según este estudio. En general, casi cuatro de cada cinco mujeres aseguran haber elegido su carrera en función de las habilidades adquiridas en la escuela y la educación secundaria (79%) y de las materias cursadas (77%). En la India y en China en particular, es mucho más probable que las mujeres sigan los pasos de sus padres en materia profesional (64% y 52% respectivamente versus el 40% de promedio global). Además, a partir de los datos recopilados sobre opciones profesionales, se observa que las mujeres chinas e indias tienen más probabilidades de decantarse por organizaciones relacionadas con la tecnología de las que forman parte (por ejemplo, Girls Who Code). Estos resultados pueden ayudar a explicar por qué los índices de participación y graduación de mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas son en general más altos en Asia que en Occidente, y cómo una actuación temprana puede contribuir a equilibrar la mano de obra en el ámbito tecnológico.



En tanto, más de tres de cada cinco mujeres (un 64%) de todo el mundo que trabajan en el sector tecnológico (y las estudiantes interesadas en esta industria) dijeron que ser mujeres tiene una influencia positiva en la posibilidad de desarrollar una carrera en este campo. Esta perspectiva favorable se debe principalmente a la conocida escasez actual de mujeres en la industria (34%), una oportunidad que agradecen particularmente las estudiantes universitarias (43%) y las que están en el secundario (37%).



Por último, el sondeo concluyó que la industria tecnológica resulta atractiva para las mujeres de todo el mundo debido a múltiples razones: consideran que es innovadora (50%), creativa (44%) e inspiradora (26%), y que además ofrece un trabajo estimulante (34%). Para muchas de ellas, un empleo en este sector equivale a hallar su "trabajo soñado" o puesto ideal. Ante la pregunta "¿cómo sería el trabajo de tus sueños?", más de cuatro de cada cinco mujeres dijeron que tenía que ser algo que las motive (84%), seguido por un trabajo que tenga que ver con sus habilidades innatas (83%) y un trabajo que les permita desarrollar su propio camino (81%).