Docentes bonaerenses vuelven al paro esta semana

Los docentes bonaerenses convocaron a un paro de 48 horas para el jueves y viernes de esta semana, en rechazo a la última oferta salarial del Gobierno provincial.



"Queremos hacer expresa y pública la falta de negociación en la provincia de Buenos Aires. Es una paritaria que no lo es, a pesar de ser una ley. Solo son imposiciones", afirmó la secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) Mirta Petrocini.



Según la dirigente, el Gobierno "no tiene que ponerse de acuerdo con los sindicalistas, tienen que llevar una respuesta a los docentes".



Petrocini dijo a la prensa que la semana pasada "nos ofrecieron un 11% a cobrar a noviembre. Nosotros propusimos cobrarlo en octubre y una cláusula de reaseguro. Lo único que hicieron los ministros fue retirarse". "Esta fue la vez que estuvimos más cerca. Lamentamos la cerrazón del Gobierno", añadió.



Los maestros pretenden un ajuste salarial del 24,3% a agosto y el 31% a septiembre, y una cláusula que garantice, de aquí a fin de año, que los salarios de los docentes activos y jubilados no pierdan frente a la inflación.



La nueva medida de fuerza, convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) se suma a la que los maestros llevaron a cabo durante la semana pasada, también por 48 horas. Así, los docentes habrán realizado 26 días de paro en lo que va del ciclo lectivo.