El oficialismo busca emitir dictamen al proyecto de alquileres

Tras el anuncio del Gobierno de impulsar un nuevo marco legal para regular los alquileres de inmuebles, el oficialismo de la Cámara de Diputados apuró el tratamiento de un proyecto de ley con media sanción del Senado que estuvo cajoneado casi dos años, e intentará emitir dictamen en comisión con una serie de cambios.



A tal fin, la comisión de Legislación General, presidida por el diputado macrista Daniel Lipovetzky, se encuentra reunida en el segundo piso del edificio anexo C de la Cámara baja. "Vamos a avanzar con el proyecto para obtener dictamen este martes", anunció el legislador de Cambiemos en declaraciones a radio Mitre.



La iniciativa tomará como base el proyecto de la senadora del Frente para la Victoria Silvina García Larraburu que en noviembre del 2016 había sido aprobación con media sanción, pero la idea del oficialismo es incorporar algunas modificaciones al dictamen.



No será un trámite para el oficialismo, ya que la Federación Nacional de Inquilinos, que respalda el proyecto de la senadora kirchnerista, le pidió a la oposición que defienda la redacción de la norma tal como vino de la Cámara alta.



"Es urgente que la normativa, consensuada con los inquilinos de todo el país, sea sancionada tal y como fue aprobada en el Senado por unanimidad", se plantó García Larraburu.



En esencia, tanto el proyecto original como la versión remozada que propone Cambiemos conllevan mejoras para los inquilinos, dado que ambos estiran a tres años el plazo mínimo de duración de los contratos de alquiler (actualmente son dos años), y también fijan que el pago de las expensas extraordinarias queden a cargo del propietario.



Sobre esa base de consenso surgen una serie de diferencias que serán materia de negociación a la hora de arribar al dictamen de mayoría: el principal contrapunto está ligado a la actualización del valor de locación.



Mientras que el proyecto del Senado estipula el ajuste de manera anual, Cambiemos propone que la actualización sea semestral.



Tanto en un caso como otro, la idea es que la fórmula de actualización de derive de un mix entre inflación y variación salarial, de manera tal de terminar con los abusos que afectan a los inquilinos.



La iniciativa del oficialismo contribuye con algunas precisiones que no estaban presentes en el proyecto del Senado, vinculadas a las comisiones y garantías.



Por ejemplo, prevé que se puedan usar garantías bancarias para alquilar un inmueble, y establece que la comisión de la inmobiliaria la pague sólo el propietario.