Equipo económico del massismo salió al cruce con Dujovne: "Lo que no ayuda es la insensibilidad"

La escalada verbal entre el Gobierno y el massismo sumó un nuevo capítulo a la disputa. El rumbo económico y el acuerdo con el FMI volvieron a copar la escena en la disputa entre los referentes del Frente Renovador y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.



Vale recordar que el ministro sostuvo que "en nada ayuda que un dirigente de la oposición haga estas declaraciones", en referencia a las críticas del tigrense sobre el acuerdo con el FMI. Sin embargo, luego que el funcionario nacional cruzara a Sergio Massa por sus, Marco Lavagna, Aldo Pignanelli, Matias Tombolini y José Ignacio "Vasco" de Mendiguren no tardaron el contestarle a Dujovne



"Lo que no ayuda es haber desilusionado a millones de argentinos con promesas que no se cumplieron. Lo que no ayuda es la insensibilidad y la mentira", lanzaron los referentes económicos del massismo en un documento difundido a la prensa.



"Lo que no ayuda es el tarifazo que destruye hogares comercios y pymes en beneficio de 10 amigos empresarios. Lo que no ayuda es destruir sueldos y jubilaciones con una inflación galopante. Lo que no ayuda es dejar sin crédito a pymes y comercios por apostar a la timba financiera y no a la producción. Lo que no ayuda fue abrir importaciones indiscriminadas destruyendo trabajo argentino", añadieron.



En ese contexto, Lavagna, Pignanelli, Tombolini y de Mendiguren resaltaron que "lo que no ayuda es pensar el presupuesto y las medidas mirando al Fondo y al mercado, y no al changuito del supermercado". "La responsabilidad es proteger a los argentinos, no querer quedar bien con los de afuera. En el 2019 resolveremos lo que este Gobierno ha negociado mal. Hay otras prioridades", concluyeron en el comunicado.



Dujovne rechazó la necesidad de que el próximo Gobierno renegocie el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tal como había sugerido Massa en su paso por Estados Unidos. "El acuerdo fue firmado por la Argentina, no por Cambiemos", aclaró el titular de Economía, al término de una reunión de Gabinete.



El exdiputado y líder del Frente Renovador dijo este lunes en Washington que dijo que el ganador de las próximas elecciones presidenciales de 2019 "va a tener que discutir el acuerdo con el Fondo nuevamente y básicamente va a tener que poner sobre la mesa la política comercial y la política de crédito, como factores centrales en la discusión de cualquier acuerdo marco".