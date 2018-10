Moyano: "El juez no cayó frente a las presiones de los funcionarios"

El líder de los camioneros Hugo Moyano habló minutos después que se conociera que el juez de Avellaneda, Luis Carzoglio rechazara el pedido de detención de su hijo Pablo Moyano. "El juez ha tenido la suficiente grandeza para no caer frente a las presiones que recibió de todos los funcionarios", lanzó en una manifestación del gremio frente a la ahora secretaria de Trabajo.



El gremialista calificó al Gobierno de "gorila y antiobrero" y denunció que el magistrado recibió presiones de todo tipo y apuntó a funcionarios del ministerio de Seguridad. "Tratan por todos los medios de doblegarnos, no vamos a hacer nada que perjudique a los trabajadores", aseguró.



También confirmó que el juez cuando Moyano hijo regrese de Singapur donde está participando del 44º Congreso de la International Transport Federation (ITF), será recibido en Ezeiza por gremios y sectores políticos afines. En ese momento emitió un mensaje del Pablo: "No interesa lo que pase conmigo no aflojen con la pelea por la unidad de los trabajadores", dijo.