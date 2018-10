Cristina: "Las medidas económicas del Gobierno serían imposibles de aplicar sin la complicidad del Poder Judicial"

La expresidenta Cristina Kirchner afirmó hoy que las medidas económicas del gobierno "serían imposibles de aplicar sin la complicidad del Poder Judicial" y cuestionó la posibilidad de que el FMI instale una oficina dentro de la sede del Banco Central.



"El Fondo Monetario Internacional vuelve a instalar sus oficinas en el país y lo hace, nada más ni nada menos, que dentro del Banco Central de la República Argentina", indicó la ex mandataria en su cuenta oficial de Twitter.



La líder de Unidad Ciudadana agregó: "Pensar que durante nuestra gestión, los dirigentes de Cambiemos denunciaban la falta de independencia del BCRA y el Poder Judicial dictaba medidas cautelares o allanaba el Banco".



"Cada vez es más evidente que las medidas económicas del gobierno de Cambiemos, que tanto sufrimiento provocan a los argentinos y a las argentinas, serían imposibles de aplicar sin la complicidad del Poder Judicial", denunció.



Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central, sostuvo que la autoridad monetaria "no es autónoma del FMI que lo limita para ejercer la política cambiaria".



"No se cumple con la Carta Orgánica que es ley de la Nación y el FMI quiere cambiar. Que lejos del mandato de estabilidad, crecimiento, empleo e inclusión", añadió.





