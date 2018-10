Avanza embestida de Carrió contra Garavano: se oficializó pedido de juicio político en el Congreso

Tal como venía anunciando desde hace unos días, Elisa "Lilita" Carrió presentó su pedido de juicio político contra el ministro de Justicia Germán Garavano y sumó así un nuevo round a la pelea entre la líder de la CC-ARI y el titular de la cartera judicial.



Por lo pronto, la socia fundadora de Cambiemos presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud para iniciar el proceso de remoción de Garavano por supuesto mal desempeño de sus funciones. El proyecto cuenta sólo con el apoyo del total de su bloque, sin la venia del PRO y ni de la UCR, los otros integrantes de la bancada oficialista.



La embestida de Carrió contra el ministro cobró suma notoriedad la semana pasada cuando la diputada pidió a Macri por la cabeza de Garavano. Vale recordar que la líder de la Coalición Cívica había decidido la semana pasada posponer hasta esta semana la presentación del pedido para disipar la tensión en Cambiemos.



El proyecto presentado fue suscripto por todos los diputados que integran el bloque de la CC-ARI. Los legisladores del bloque oficialista respaldaron no solo con su firma la decisión de Carrió sino que salieron a rechazar las críticas de dirigentes del PRO por la decisión.



En ese contexto, la diputada carriotista Marcela Campagnoli afirmó que "hay motivos para pedir el juicio político" contra Germán Garavano. "Estamos acostumbrados a movernos y a denunciar en soledad", afirmó la legisladora en declaraciones radiales. Como era de esperarse, los dardos no sólo fueron para el titular de la cartera judicial sino que el propio Mauricio Macri también recibió críticas.



"Nosotros no desconfiamos del Presidente, sino de que él tenga la fuerza para librar la batalla contra la corrupción", lanzó Campagnoli. Al ser consultada por la negativa de otros diputados oficialistas para acompañar el pedido de juicio político, la legisladora indicó que "no importa lo que diga el PRO, vamos a avanzar".