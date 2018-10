Procurador rechazó "carpetazos" contra juez que falló a favor de Moyano: "Estoy alejado el poder político"

El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, rechazó los dichos del juez de Avellaneda Luis Carzoglio respecto de filtraciones o "carpetazos" en su contra, ante lo cual subrayó que la información que circuló es "virtualmente pública". Al mismo tiempo, el funcionario negó estar "en contacto con el poder político".



Luego de que el magistrado apuntara contra el organismo por la difusión de una serie de detalles sobre su vida laboral, el funcionario provincial sostuvo que "en absoluto" hubo una filtración de datos.



Conte Grand explicó a la prensa que "esa información a la que hace referencia el magistrado es virtualmente pública, porque se refiere a antecedentes disciplinarios que no tramitan en la Procuración, sino en la Corte Suprema, y que la Procuración tuvo en cuenta para agregar a los antecedentes de la denuncia con la que se inició el trámite del jurado de enjuiciamiento".



"Hay información abundante de lo que consideramos faltas y eventuales y presuntos delitos del magistrado", remarcó, por lo que insistió en que hubo un "carpetazo". Y añadió: "Es probable que si uno googlea, esto sale".



Asimismo, se refirió a los encuentros que mantuvo en distintas oportunidades con Carzoglio: "Efectivamente me pidió un par de reuniones y lo recibí dos veces en mi despacho. Me habló de los asados que hacía en el Foro de Avellaneda Lanús, de algunas necesidades de carácter administrativo y de temas vinculados a la Justicia en general. Fueron vaguedades las dos veces, nada concreto".



En lo que respecta a la causa judicial que involucra al dirigente camionero Pablo Moyano, Conte Grand contó que el fiscal Sebastián Scalera le dijo que "había hecho un primer análisis del fallo y que era absolutamente infundado, con incongruencias muy notorias y que iban a preparar el recurso de apelación".