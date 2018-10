Carrió puso un pie afuera de Cambiemos y disparó contra Massa: "Es una ameba amorfa"

La socia política de Cambiemos, Elisa Carrió, aseguró que no tiene inconveniente en retirarse de la coalición en caso de que el presidente Mauricio Macri decida su alejamiento, aunque continuará luchando por "la verdad y la justicia".



Luego de formalizar su pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, la diputada señaló que si el primer mandatario "se cansa" no tiene problema en irse. "Me puede echar, pero voy a seguir por la verdad y la justica", dijo en declaraciones formuladas a la señal de cable La Nación+.



"Yo confío en que el presidente va a recapacitar, estoy de acuerdo en que no es el momento porque sería como que yo le ganara una disputa", añadió.



La legisladora explicó la existencia "un acuerdo para lograr la impunidad de (el senador Carlos) Menem, entre el PJ y Cambiemos. Quieren limpiar eso y postergar lo más posible el tema de (la senadora) Cristina (Kirchner)", indicó.



"Muchos de Cambiemos nos sentimos usados. Muchos dirigentes importantes, queribles, adorables, nos sentimos usados", agregó.



Consultada acerca del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y su posible candidatura de cara al 2019, Carrió definió al tigrense como "una ameba". "Es algo amorfo, nadie le cree, ¿qué me van a decir si se robaron todo junto con Cristina?", cuestionó.