Lanzaron "Relámpago Cacti", el proyecto del Gobierno para prevenir tormentas

En medio de la tan mentada "tormenta financiera" que atraviesa el país, a la que aludió el presidente Mauricio Macri en reiteradas ocasiones, el Gobierno presentó "Relámpago-CACTI", un proyecto para "cazar tormentas", pero no las que tienen que ver con las tasas de interés y las alteraciones cambiarias, sino las que causan destrozos con la lluvia y el granizo.



La iniciativa en cooperación con Estados Unidos, y la participación de distintos organismos en ciencia y tecnología, tiene como finalidad investigar y evaluar tormentas eléctricas de alta intensidad en la región centro del país, principalmente en las provincias de Córdoba y Mendoza, para mejorar la predicción meteorológica y disminuir el impacto económico y social.



"Hay variables naturales que tenemos que ser capaces de predecir para poder remediar sus efectos o tomar medidas con antelación que nos permitan hacer que las consecuencias no sean graves. Este es un problema de tremenda complejidad que no puede ser resuelto desde una disciplina en particular, motivo por el cual es tan importante la interacción interdisciplinaria que se evidencia en este proyecto", afirmó el secretario de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao.



Los daños por las tormentas severas se repiten en estas dos provincias. En Córdoba, hace solo tres semanas un fuerte temporal de viento y granizo provocó graves daños, en algunos casos totales en establecimientos rurales de del sur de la provincia.



Meses atrás, otro fenómeno de granizo en Mendoza dejó más de 9.000 hectáreas productivas afectadas en la zona de San Rafael, pese a los operativos de los aviones del Sistema de Lucha Antigranizo.



El proyecto se extenderá hasta mediados de diciembre en las provincias mencionadas y contará con radiosondeos, radar SPolKa, radares portables del conjunto de radares de Doppler on Wheels (DOW), sensor LIDAR para medir de vapor de agua, entre otro instrumental.



El acto contó con la presencia del ministro de Defensa, Oscar Aguad y el embajador de Estados Unidos, Edward Prado.