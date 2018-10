Cuáles son las 10 startups que prometen revolucionar el futuro

¿Cuáles serán las empresas innovadoras que se destacarán en el futuro? Con el objetivo de detectar las próximas Billion-Dollar Startups, la revista Forbes junto a una consultora encuestó a unas 200 firmas de capital de riesgo para que nominen a las empresas con más posibilidades de convertirse en nuevos "unicornios"



A continuación, una selección de algunas de las compañías más innovadoras destacadas en el informe:



• Amplitude



Fundada por Curtis Liu, Spenser Skates (CEO) y Jeffrey Wang, con ingresos estimados en 2018 de u$s 45 millones, esta startup con sede en San Francisco tiene como objetivo ayudar a las empresas a crear mejores productos a través de análisis avanzados de su comunidad virtual.



• Anduril



Fundada por Joe Chen, Matt Grimm, Palmer Luckey, Brian Schimpf (CEO) y Trae Stephens, con ingresos estimados en 2018 de u$s 4 millones, su producto principal es un sistema de miles de sensores con aprendizaje automático que puede detectar personas o animales moviéndose a la distancia.



• Away



Fundada por Steph Korey (CEO) y Jen Rubio, con ingresos estimados en 2018 de u$s 150 millones, ofrece equipaje atractivo para público joven (sus valijas tienen baterías extraíbles para la carga de teléfonos). Y a un precio más bajo que las marcas de gama alta.



• Honey



Fundada por Ryan Hudson y George Ruan, con ingresos estimados en 2018 de u$s 100 millones, otorga a sus usuarios códigos de descuento y recompensas de devolución de dinero por compras. Un modelo de negocio similar a los programas de cupones.



• Markforged



Fundada por David Benhaim y Greg Mark (CEO), con ingresos estimados en 2018 de u$s 70 millones, se dedica a fabricar impresoras 3-D para herramientas industriales de carbono y metal.



• Pendo



Fundada por Todd Olson (CEO), Erik Troan, Eric Boduch y Rahul Jain, con ingresos estimados en 2018 de u$s 20,5 millones, ofrece software de análisis web y móvil para que las empresas rastreen y registren el uso de sus clientes.



• Podium



Fundada por Eric Rea (CEO) y Dennis Steele, con ingresos estimados en 2018 de u$s 60 millones, vende software que reúne la comunicación del cliente, desde mensajes de texto y aplicaciones de mensajería de Facebook y Google, y los canaliza a un feed que la empresa puede administrar y responder fácilmente.



• Sonder



Fundada por Francis Davidson (CEO) y Lucas Pellan, con ingresos estimados en 2018 de u$s 75 millones, intenta elevar el nivel de experiencia de Airbnb. Los departamentos presentados como "espacios Sonder" tienen todo para que el viajero disfrute su estadía. "El objetivo es construir el futuro de la hospitalidad", dicen sus creadores.



• uBiome



Fundada por Jessica Richman y Zachary Apte (Co-CEOs), con ingresos estimados en 2018 de u$s 100 millones, vende kits de prueba que utilizan secuencias de ADN combinadas con inteligencia artificial para analizar microbios.



• SCO



Fundada por Joel Flory (CEO) y Greg Lutze, con ingresos estimados en 2018 de u$s 50 millones, comenzó como una herramienta para sacar fotos y editarlas desde el smartphone, pero fue construyendo su propia red social de creativos. El 73% de sus usuarios tiene menos de 25 años.