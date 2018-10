Manzur reclama ver el acuerdo con FMI antes de votar el Presupuesto 2019

(Enviado especial.-) El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, reclamó al Ejecutivo nacional la difusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de forma integral antes de la votación del Presupuesto 2019. "Primero hay que ver lo que se firmó. Nadie lo vio", se quejó el mandatario durante una entrevista con periodistas de medios nacionales. Anfitrión de uno de los actos -el de mayor despliegue y convocatoria de dirigentes- por el día de la lealtad peronista, Manzur aprovechó para anunciar que el año que viene irá por su reelección y para pedir una interna entre los principales referentes del peronismo, entre los que sin embargo no mencionó a Cristina de Kirchner.



El gobernador se manifestó muy crítico de la política económica de la administración de Mauricio Macri y advirtió que "está destruyendo la clase media argentina". "Tiene que cambiar para empezar a crecer", planteó. Sobre el ajuste impulsado por el Gobierno avisó que su provincia tiene "en orden" las cuentas públicas y que no debió "tomar deuda en dólares". También se refirió a la transferencia que hizo el Estado nacional a las provincias de la responsabilidad del pago de los subsidios al transporte: "para nosotros son 2 mil millones de pesos al año y sin subsidios el boleto de colectivo debería subir de 16 a 38 pesos", explicó y negó haber recibido nuevos desembolsos para afrontar ese desfasaje.



Manzur montó esta semana un escenario con visibilidad nacional para el acto por el 17 de octubre aunque aclaró que su aspiración política para el año que viene pasa por su reelección. El martes por la noche, en tanto, encabezó una cena en la sede tucumana de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con la presencia de la "mesa chica" de la CGT nacional, legisladores y la participación estelar del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, único jefe comunal bonaerense que visitó la provincia en la víspera de la convocatoria central. El gobernador se encargó de destacar la asistencia de Gray con eje en que asumirá a fin de año como presidente del PJ bonaerense.



En la cena se mostró enfático al referirse a la interna partidaria: "Qué carajo nos pasa a los peronistas que no podemos sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo. Nunca las diferencias del peronismo pueden ser mayores a las que tenemos con este Gobierno", insistió. De paso advirtió que Macri "viene perdiendo adeptos".



Al día siguiente, en la rueda de prensa le puso nombres propios a la interna. Mencionó a Sergio Massa, Miguel Pichetto (ambos concurrentes al acto central), Felipe Solá, Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti. Omitió a la expresidenta y recién la aludió cuando se lo hicieron notar: "si Cristina quiere puede participar". Para Manzur "no hay que tenerle miedo a las elecciones".



La charla giró en buena medida en torno de la discusión por el Presupuesto y el acuerdo con el FMI. Protestó contra los ajustes planteados y recalcó que el acuerdo complementario con el organismo internacional no fuese difundido. "El segundo ítem más importante (en el Presupuesto) es el pago de servicios de deuda y representa seis veces lo que se destina a educación", se quejó.



"Nosotros queremos ayudar pero capaz no se dejan. Queremos apostar al empresariado nacional, a la movilidad social ascendente. No banco que Trabajo sea una secretaría", enumeró.