Macri volvió a apuntar contra los Moyano: "Nadie se puede creer por encima de la ley, ni prepotear a los demás"

Sin dar nombres propios, pero a horas de conocerse el rechazo al pedido de detención que pesaba sobre Pablo Moyano, el presidente Mauricio Macri pronunció un duro discurso desde Comodoro Rivadavia, donde dijo que "nadie se puede creer por encima de la ley, nadie puede prepotear más".



El primer mandatario se expresó de manera al encabezar el acto de inauguración del Parque Eólico de Manantiales Behr, junto al gobernador chubutense Mariano Arcioni. Allí aprovechó e insistió en su reclamo de "bajar el costo de la logística" para "cobrar lo que corresponde, porque si no se deja a cientos de miles de personas sin trabajo", a la vez que sostuvo que nadie puede "estar fuera de la ley y nadie puede creer que puede prepotear a los demás".



Las palabras del Presidente se dan en la víspera de la llegada al país de Pablo Moyano, quien arribará este jueves desde Singapur luego de que el juez de Avellaneda Luis Carzoglio rechazara un pedido de detención que pesaba sobre sindicalista, acusado de liderar una asociación ilícita vinculada a negocios del Club Atlético Independiente.



El magistrado explicó en su resolución que "no puede involucrarse" al dirigente gremial "en asociación alguna de individuos para cometer delitos y menos en carácter de Jefe". Posteriormente, el magistrado brindó una conferencia de prensa en la que denunció amenazas contra él y su familia.



En tanto, el sindicalista y presidente de Independiente, Hugo Moyano, apuntó contra el Gobierno tras conocer la decisión de Carzoglio, y dijo que "no gobiernan ellos, gobierna el FMI. Por eso el pueblo tiene que estar unido. Acá hay uno que va a dar la vida por la gente".



"Es un gobierno gorila, que no tiene sensibilidad para nada. No le interesa el hombre de trabajo y dicen que son los mariscales de atacar la corrupción, pero se olvidan de la corrupción del Correo Argentino. ¿Dónde están los 700 mil millones que son de toda la sociedad y se llevó el padre del Presidente? ¿Dónde carajo están? Vienen ahora a hacerse los honestos. Son los instrumentos del FMI, es un gobierno payasesco", resaltó Moyano.