Bienes Personales: las nuevas alícuotas del proyecto oficial

El proyecto oficial de reforma de Bienes Personales fue presentado en la Cámara de Diputados e incluye un alza progresiva de la alícuota a medida que aumenta el patrimonio, mientras casi duplica el mínimo no imponible, que pasa de $1.050.000 a $2.000.000.



El proyecto forma parte de la adenda fiscal firmada por 18 gobernadores, la cual estipula la suspensión de la cláusula del Consenso Fiscal 2018 que pautaba el compromiso "de no crear nuevos impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementar la alícuota del Impuesto sobre los Bienes Personales".



Ahora se propone que a partir del 2019 la base no imponible pase de 1.050.000 pesos -correspondiente al 2018- a 2.000.000 en 2019.



ALÍCUOTAS (A PAGAR SOBRE EL EXCEDENTE)



• Bienes inferiores a $ 2.000.000 quedan eximidos



• A partir de $ 2.000.000, la alícuota será del 0,25%



• Entre $ 5.000.000 y $ 20.000.000, la alícuota subirá al 0,5%



• Las sumas declaradas superiores a $ 20.000.000 tendrán la mayor alícuota, de 0,75%



De esta manera, el Gobierno da marcha atrás en su proyecto original para que Bienes Personales, denominado "impuesto a la riqueza", desapareciera en 2019.



El artículo 70 del proyecto de ley de blanqueo y reparación histórica 27.260 que se sancionó en 2016 planteaba alícuotas decrecientes hasta su eliminación total en 2019.



La idea del oficialismo es avanzar con la adenda fiscal en la comisión de Presupuesto y Hacienda este jueves, en conjunto con un revalúo de Ganancias y el proyecto de Presupuesto 2019.



El proyecto para reformar el impuesto a los Bienes Personales fue presentado por los diputados Alejandra Martínez (UCR) y Jorge Franco (Frente de la Concordia Misionero), en representación de los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, y de Misiones, Hugo Passalacqua, dos de los mandatarios provinciales que suscribieron la adenda fiscal con el Gobierno nacional.



Otro aspecto que se modificaría si prospera la reforma tiene que ver con la incorporación al régimen de Bienes Personales de los titulares de inmuebles rurales, que hasta ahora se encontraban exentos de este impuesto dado que pagaban por Ganancia Mínima Presunta, un tributo que caduca el año que viene.



En 2019 también finalizarán los beneficios que gozaban las personas que habían ingresado en programas de blanqueo o exteriorización de bienes, que estaban exentos de pagar Bienes Personales por esos bienes.



A través de este proyecto, las provincias aspiran a recibir un excedente de hasta $23.500 millones , en el escenario más optimista, como un paliativo clave para los recortes que prevé la pauta de gastos nacional.