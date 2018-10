Vidal a empresarios: “Necesitamos que estén en la vereda que pelea y no del lado que es cómplice”

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal inauguró este miércoles la 54° edición del Coloquio Empresarial de IDEA en el Sheraton de Mar del Plata, donde en una entrevista con Federico Procaccini, pidió a los empresarios: "Necesitamos que estén en la vereda que pelea y no del lado que es cómplice".



En alusión al "Cambio cultural", el lema de esta edición de IDEA, la mandataria provincial sostuvo que ese cambio ya empezó en la Provincia "cuando Cambiemos ganó en 2015 con una candidata mujer casi desconocida y un solo intendente -el de Vicente López. Eso me confirmó que la sociedad no cambia por quien gobierne, el Gobierno cambia porque cambió la sociedad".



"Nosotros vinimos a representar una vocación de cambio profundo que estaba en la gente y eso volvió a manifestarse en 2017 cuando la gente volvió a darnos su apoyo y eso se ve en cosas no tan políticas en la Provincia como cuando los legisladores votaron eliminar las jubilaciones de privilegio o presentar sus declaraciones juradas. Eso es porque la gente lo pide", expresó.



Vidal se refirió también a la sociedad que desearía para sus hijos y nietos y expresó: "Yo no quiero una Argentina cerrada donde nuestros únicos amigos sean Venezuela e Irán y el narcotráfico se pueda llevar a mis hijos. Yo quiero a la Argentina de los Juegos Olímpicos, a la Argentina del G20".



Más adelante aludió a la crisis que atraviesa el país. "En estos meses escuché mucho decir, 'no otra vez', 'ésta ya la viví'. La Argentina ya viene de 70 años de crisis recurrentes, entonces por qué no creer que esta crisis puede ser distinta. ¿Cómo puede ser eso?, como dice el Presidente, poniendo la verdad sobre la mesa, no gastando más de lo que uno tiene, vendiendo nuestros productos a otros países, porque eso no es de izquierda ni de derecha, es de sentido común".



"Cuando uno toma decisiones sobre otras personas tiene que poder conocerlas. Nosotros todos los días vamos a algún lugar, una escuela, una pyme, un timbreo. Cuando vas tenés que tomar un compromiso, decir que sí a lo que podés, no a lo que no podés", indicó la gobernadora.



A la pregunta sobre su trabajo contra las mafias y la lucha contra el narcotráfico, Vidal respondió que también formaba parte del "cambio cultural" y señaló que "la pelea contra las mafias era la decisión más obvia, porque si no las enfrentás son cómplice".



Además, dijo que "si entendemos en sistema lo vamos a poder combatir de verdad. Once mil policías ya no forman parte de la fuerza y esto es parte de la purga que estamos haciendo. Las denuncias que ustedes hagan no se van a cajonear más, cuando vean subir las estadísticas del delito, va a ser por eso, porque se están tramitando todas las denuncias".



Por último, dejó un mensaje para el auditorio empresario. "Sin duda los empresarios tienen un rol, esto no lo hace nadie solo. Se tiene que notar el esfuerzo de los que tienen más responsabilidades. Nosotros los necesitamos para sostener el empleo e incrementarlo, para sostener a las pymes. Nosotros estamos generando líneas de crédito, dando garantías, bajamos ingresos brutos, pero necesitamos que ustedes les paguen al día", enumeró.



"Necesitamos que las ayuden a crecer, necesitamos que sean igual de claros de lo que somos nosotros, que estén del lado de la vereda que da pelea y no del lado de la vereda que es cómplice. Necesitamos ser mayoría pero una política, sino una mayoría que comparte valores, más allá de los partidos", concluyó.