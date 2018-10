De qué hablan los empresarios en el Coloquio de IDEA

(Enviado especial).- La economía es el eje central de las conversiones de los empresarios que participan del 54° Coloquio de IDEA que se realiza en Mar del Plata, aunque también hay otras preocupaciones vinculadas al mundo laboral y, por supuesto, a las causas judiciales por presunto pago de coimas a empresarios durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.



En las charlas con sus pares y diálogos con la prensa, los hombres y mujeres de negocios que se dieron cita en la cumbre expresaron sus incertidumbres sobre la marcha de la economía. Hubo tanto opiniones pesimistas como optimistas, pero con la coincidencia de que el camino que transita el Gobierno es en líneas generales el correcto. Las mayores preocupaciones son por el alto nivel de las tasas de interés, la devaluación, la inflación y la actividad.



"Si seguimos por este camino, salimos", afirmó un empresario. Mientras que otro comentaba: "La crisis todavía no le pegó a la economía real. Lo peor no pasó". En cuanto al dólar, las opiniones son tan disímiles como incluso opuestas. Pronósticos de que seguirá bajando se mezclaban con otros que veían un panorama totalmente contrario. No es de extrañar ya que este año pocos pudieron acertar los vaivenes del billete verde.



Pero el presente no es tan malo para algunos. Desde un importante grupo empresario, de larga tradición, comentaron que preparan para los próximos días el anuncio de una fuerte inversión de la que prefirieron no dar mayores detalles. "La coyuntura obviamente nos afecta, pero nuestros proyectos son a largo plazo, y siempre fuimos creciendo esté como esté el país", dijeron.



El empleo fue otros de los temas que analizaron empresarios, consultores y académicos. Falta de talentos en el mercado laboral, particularmente de cara a los desafíos que plantea la transformación digital, y la escasez de experiencia de los postulantes, son las principales preocupaciones en esa área. Un importante ejecutivo de una de las mayores reclutadoras comentó a este medio que "hoy las contrataciones están paradas". En parte porque la caída del consumo dejó a las fábricas sobrestockeadas; también por no encontrar a los aspirantes con el nivel deseado para cubrir los puestos. "No hay despidos masivos, por suerte", afirmó. Aunque admitió que no se están ocupando los puestos que quedan vacantes por desvinculaciones, y que incluso hay casos en los que ante una renuncia voluntaria no se aplican métodos de retención.



Curiosamente, en el último panel de la primera noche que integraron los cineastas Juan José Campanella, Gastón Duprat, y Juan Taratuto, se tocó la cuestión sindical y las exigencias de los convenios colectivos de trabajo, y los pagos extras por distintas tareas. Los comentarios de los directores despertaron risas cómplices y aplausos de los empresarios reunidos en el hotel Sheraton.



Por último, la cuestión judicial en torno a la denominada causa de los "cuadernos" fue más un tema que se abordó por el presidente de IDEA, Javier Goñi, quien llamó a decir "basta", que se condene a los responsables de las coimas -de ambos lados- y pidió mayor responsabilidad a los ejecutivos.