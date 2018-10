Se extendió hasta el 31 de octubre el plazo para registrar líneas de celulares con servicio prepago

El plazo para registrar los teléfonos celulares con líneas prepagas se extendió hasta el 31 de octubre para que aquellos usuarios que aún no nominaron sus líneas prepagas puedan hacerlo.



En el marco de la campaña conjunta con los Ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) decidió extender la fecha que tienen los usuarios para identificar las líneas a su nombre. El trámite se realiza de manera fácil y rápida marcando *234#.



La medida está dirigida únicamente a los usuarios con líneas prepagas que hayan adquirido el chip y que aún no lo hayan registrado con sus respectivos datos personales.



En este sentido, las líneas que no sean registradas hasta el 31 de octubre de 2018, posteriormente a ese nuevo plazo, podrían ser suspendidas temporalmente. El objetivo de extender el plazo es conseguir que la mayor cantidad de líneas sean nominadas.



Por otro lado, los usuarios que tienen líneas pospagas (abono) no tienen que hacer el trámite, así como tampoco aquellos que hayan adquirido un chip después de mayo de 2017, dado que a partir de esa fecha se comenzó a registrar automáticamente al sistema cada vez que se encendía por primera vez el teléfono celular con el nuevo chip.



El Enacom aseguró que continúa trabajando con la finalidad de desalentar el robo de equipos móviles así como romper el circuito asociado a la utilización de líneas móviles prepagas con identidades falsas para cometer delitos, contribuyendo a la seguridad de todos los ciudadanos.