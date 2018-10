El dólar sube 16 centavos a $ 37,45 y anota su segundo avance en fila

Con muy poco volumen operado en el mercado de cambios, el dólar sube 16 centavos este jueves a $ 37,45 en bancos y agencias de la cityporteña, según el promedio de ámbito.com.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa asciende 20 centavos $ 36,38, luego de tocar mínimos en $ 36 en el inicio de la rueda.



El blue cede 20 centavos a $ 37,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" subió el miércoles 11 centavos centavos a $ 36,31.



En tanto ayer, el Banco Central captó $ 76.212 millones a través de la licitación de Letras de Liquidez (Leliq) a una tasa de 72,66%, al tiempo que el Ministerio de Hacienda colocó Letras Capitalizables en Pesos (Lecap) por $ 75.000 millones para absorver la expansión de pesos que dejó un nuevo "supermartes" de Lebac. No obstante, el dólar registró su primera suba en casi dos semanas, al rebotar 19 centavos a $ 37,29.



En el segmento mayorista, la divisa ascendió 18 centavos a $ 36,18, luego de tocar un valor tope intradiario de $ 36,50 al promediar la jornada.



Faltando 15 minutos para el epílogo se conoció el resultado de la operatoria en la que el Central colocó $ 185.053 millones, unos $ 77.000 millones más del monto que vencía, a una tasa promedio del 72,66%, 0,463 puntos superior a la de la jornada previa, y con un máximo del 73,92% (idéntico al del martes).



• Dólar en el mundo



El índice dólar subía el jueves, cotizando cerca de máximos de una semana, ante el avance de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, luego de la publicación el miércoles de las minutas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal. A las 1445 GMT, el índice dólar subía un 0,1% a 95,683. En las operaciones de la noche, el índice llegó a 95,775, máximo de una semana.



Las actas mostraron que los miembros de la Fed concuerdan en la necesidad de subir más sus tasas de interés, pese a la opinión del presidente Donald Trump, quien afirma que el ciclo de alza de los tipos ya ha ido demasiado lejos.



El rendimiento del bono a 10 años subió a 3,21% desde el 3,17% en el que cotizaba antes de las minutas, lo que apoyó la apreciación del dólar.



• Otros mercados



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" se operó ayer a un promedio del 67%. En el mercado de futuros ROFEX, se negociaron u$s 1.471 millones, de los cuales más del 60% se pactó a octubre y noviembre a $ 36,90 y $ 38,50; con tasas del 51,88% y 53,19% TNA.



Los plazos quedaron mixtos subiendo sólo octubre y noviembre, un promedio de diez centavos. Y a partir del mes de diciembre, con caídas de veinte centavos, hasta marzo de 2019.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron u$s 184 millones hasta los u$s 48.267 millones.