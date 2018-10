Costantini puso en duda cumplimiento de déficit fiscal cero: "El Gobierno se equivocó en todo sentido"

El creador de Nordelta y CEO de Consultatio, Eduardo Costantini, evaluó que el Gobierno de Mauricio Macri "se equivocó en todo sentido" porque erró en el diagnóstico de la economía al asumir y luego "al conducir cometió muchos errores", y dejó entrever que tiene dudas sobre el cumplimiento del déficit cero previsto para 2019.



El empresario aclaró no obstante que la Argentina está sufriendo las consecuencias de sus desequilibrios económicos de las últimas siete décadas, con grandes déficits fiscales e inflación crónica.



Según analizó, la estrategia implementada por Macri para conducir la economía "fue demasiado ingenua y abierta", lo que terminó produciendo una "enorme fluctuación" en el precio del dólar en los últimos meses.



Dijo que el Gobierno pecó de entusiasmo cuando en 2016 y 2017 hubo un "momento de exagerado optimismo" de los extranjeros para con la Argentina, trayendo sus dólares para pasarlos a pesos y aprovechar las altas tasas de interés que pagaba el Estado.



"Ingresaron muchos dólares, nos endeudamos de más, y ese ingreso produjo una caída del precio del dólar e inversiones de extranjeros en las Lebac. Pero esto se revirtió muy aceleradamente", sostuvo el empresario en declaraciones a AM 530.



Ante esa reversión de expectativas, el precio del dólar no tuvo techo y los inversores extranjeros y argentinos que invirtieron en pesos se dieron cuenta que "la estrategia había fallado", por lo que volvieron al refugio de valor que es el dólar y hubo "una devaluación fenomenal".



"La economía está totalmente indexada al dólar como casi ninguna otra en el mundo. Esta devaluación aceleró la inflación y nuevamente desbalanceó los precios relativos, quedaron nuevamente retrasadas las tarifas. El modelo se fue diluyendo totalmente", consideró Constantini.