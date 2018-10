Se desplomaron hasta casi 7% acciones de bancos españoles tras sentencia que los obliga a asumir impuesto de hipotecas

Las acciones de los bancos españoles se derrumbaron este jueves en la Bolsa de Madrid tras publicarse una sentencia del Tribunal Supremo que cambia su criterio anterior y establece que son las entidades, y no los clientes, quienes tienen que pagar los impuestos al firmar las hipotecas.



Las entidades más castigadas fueron Sabadell (-6,7%), Bankinter (-6,3%), Bankia (-5,1%) y CaixaBank (-4,5%). Por su parte, Santander y BBVA lograron moderar sus retrocesos al 2% y 2,7%, respectivamente, gracias a la mayor diversificación geográfica de ambos grupos financieros.



En general, las pérdidas se acotaron al cierre, dado que durante la rueda llegaron a hundirse hasta el 10% en algunos casos.



De este modo, los seis integrantes del sector financiero del Ibex madrileño perdieron en conjunto más de 5.300 millones de euros de capitalización bursátil en un solo día, según consigna el diario español Expansión.





En su sentencia, el Tribunal Supremo español señaló que quien debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, no quien recibe el préstamo.



En su fallo, que modifica su jurisprudencia anterior, el tribunal sostiene que "el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca".



La decisión cuenta con un voto particular discrepante, de un juez del tribunal favorable a mantener el criterio que estaba vigente hasta ahora. En tnato, las asociaciones de consumidores y usuarios financieros calculan que son alrededor de ocho millones de hipotecas las afectadas.



El gasto en impuestos por la constitución de hipotecas oscila entre 0,5% y 1,5% dependiendo de la comunidad autónoma de España, es decir el gobierno regional.