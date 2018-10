Publican ránking de las ciudades más atractivas para empresas creativas: ¿Cómo está Buenos Aires?

Londres, Nueva York, Tokio y París fueron nuevamente nombradas como las ciudades más atractivas íntegramente, en el informe del índice Global Power City Index (GPCI) 2018.



El informe anual del GPCI clasifica a 44 ciudades importantes de acuerdo a su "magnetismo", o su poder integral para atraer a individuos y empresas creativas de todo el mundo y es publicado por el Instituto de Estrategias Urbanas de The Mori Memorial Foundation, instituto de investigación establecido por Mori Building, desarrollador urbano líder en Tokio, y se publica desde 2008.



Las ciudades están calificadas en términos de 70 indicadores en seis categorías: Economía, Investigación y Desarrollo, Interacción Cultural, Habitabilidad, Medioambiente y Accesibilidad.



Buenos Aires se ubicó en el puesto n.° 38 del ránking global (en 2017 estaba en el 40), en base al promedio que le brindaron el puesto 42 en la categoría de Economía (vs. 44 el año pasado), el puesto 37 en Investigación y Desarrollo (vs. 38 en 2017), el 25 en Interacción Cultural (vs. 27), el 24 en Habitabilidad (vs. 26), el 30 en Medioambiente (vs. 34) y el 38 en Accesibilidad (vs. 36 del año pasado).



Según consigna el documento, Londres "aumentó su puntaje al aprovechar aún más el impulso de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2012. La ciudad mejoró su categoría más débil previamente, Habitabilidad, y continuó mostrando una fuerza abrumadora en la Interacción Cultural".



"Si bien sigue habiendo cierta incertidumbre en cuanto a la salida del Reino Unido de la UE, las fortalezas equilibradas en diversas categorías le otorgan a la ciudad el potencial para convertir desafíos en oportunidades, ampliar su liderazgo dominante y continuar hacia adelante como la ciudad que lidera la clasificación", concluyó.



Por otro lado, el "ránking específico de actor" evalúa las ciudades desde los puntos de vista de 5 actores: Gerente, Investigador, Artista, Visitante, y Residente. Así se establecen las necesidades de cada actor en ciudades globales y se calcula la puntuación.



En ese apartado, quienes encuentran más respuesas a esas necesidades específicas son los Artistas (Buenos Aires está en el puesto 10), seguidos por los Visitantes (puesto 26), los Residentes (32), los Investigadores (40)y los Gerentes (42),