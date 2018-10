Los 21 consejos de la Secretaría de Comercio para las compras por el Día de la Madre

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que depende de la Secretaría de Comercio Interior, emitió un listado con 21 consejos para evitar inconvenientes con las compras por el próximo Día de la Madre, que se celebra este domingo.



Compras con tarjetas de crédito y débito:



· Acordate que no puede haber diferencia de precios entre el pago en efectivo y el pago con tarjeta de débito o de crédito en un solo pago.



· El monto mínimo para pagar con tarjeta de débito es de $ 10.



Garantía



· Los productos nuevos tienen por ley 6 meses de garantía. Si la falla se detecta dentro de este período, debe ser reparado. Los gastos de traslado y otros generados por la reparación corren por cuenta de los responsables de la garantía: vendedor, fabricante y/o importador.



Compras online



· Asegurate que el sitio donde vas a comprar sea seguro (las direcciones deben comenzar con "https://" y no con "http://").



· Antes de comprar buscá los datos del vendedor y leé los términos y condiciones de la venta.

· Verificá con anterioridad el límite disponible de tu tarjeta de crédito



· Tené en cuenta que el vendedor está obligado a respetar el precio que publica.



· Si los servicios que se publican son prestados desde o hacia el exterior, sus precios pueden ser exhibidos en dólares.



· Recordá que la oferta o promoción debe ser clara y detallada. Si te ofrecen un descuento, deben aclararte el precio anterior. En caso que la promoción incluya un "2x1", debe dejar en claro el precio por unidad.



· Corroborá las políticas de cambio de cada empresa para conocer todas las opciones en caso de no estar conforme con el producto.



· Si la oferta es por cantidades limitadas, te deben informar cuántas unidades se encuentran disponibles.



· Si te ofrecen financiación, asegurate que se aclare el costo financiero total (CFT).



· Verificá que la empresa te envíe el comprobante de pago o la factura electrónica. Te puede servir para reclamar luego.



Envío de compras online



Consultá los costos de envío antes de comprar. Además, si el vendedor fija un plazo de entrega, debe cumplirlo.



Derecho de arrepentimiento (en compras online o a distancia)



· En compras online o a distancia, una vez que recibís el producto, tenés 10 días para cancelar la operación sin motivo ni costo. Además, los gastos de devolución corren por cuenta del vendedor. Tené en cuenta que este beneficio se aplica sólo a compras virtuales.