Economista jefe del Santander: "Esperamos que en 2019 el dólar le empate a la inflación"

(Enviado Especial).- En el marco del °54 Coloquio de IDEA que se lleva a cabo en Mar del Plata, el economista jefe de Santander Río Argentina, Sergio Galván, se refirió a la crisis económica que atraviesa el país y aeguró que influyó de manera concreta que en febrero último se le cerrara el financiamiento externo al Gobierno.



Consultado por ámbito.com sobre el destino del tipo de cambio para 2019, Galván afirmó que la mayoría de los economistas están esperando que "el dólar el año que viene le empate a la inflación".



"Hoy el tipo de cambio parecería estar controlado. Esto es un menú de tres pasos. Primero había que estabilizar el mercado. Eso tuvo un alto costo por las tasas de interés, pero se pudo estabilizar. El paso número dos tiene que ver con pensar a qué ritmo bajamos la tasa de interés testeando al marcado. Y el tercer paso es dar cuenta en qué momento el ciclo en qué momento el ciclo empieza a mostrar recuperación", analizó.



Para el economista jefe del Santander, una de las principales causas que marcó la crisis económica actual que atraviesa el país tuvo que ver con que se cerrara el financiamiento externo en febrero de este año. "En enero Argentina había hecho una muy buena colocación de deuda a las menores tasas de su historia. Eso parecía ratificar un año tranquilo. Después hubo algunos errores propios del Gobierno y un cambio en el contexto internacional que cambiaron esa situación", describió Galván.



En ese sentido, remarcó que "Argentina es un país dependiente de los capitales internacionales porque ahorra menos de lo que necesita invertir". Y agregó: "Pensábamos que en dos o tres años teníamos la cuestión arreglada t no es así. Vamos a seguir dependiendo de los capitales internacionales".



Asimismo, se refirió a la causa de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno por coimas en la obra pública y consideró que el clima de negocios "está más afectado por la sorpresa macroeconómica que por los cuadernos". "Lo de los cuadernos me parece algo sano si se tiene una mirada de mediano y largo plazo", enfatizó.



Por último, dijo que 2018 es un año muy difícil aunque destacó que hay que recuperarse. "Claramente esta no es una crisis como las que hemos tenido en el pasado, por diferentes razones. Argentina tiene una situación estructural diferente. Tiene potencialidades marcadas hacia adelante", concluyó.