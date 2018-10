Amadeo y Kicillof se cruzaron en el debate por el Presupuesto 2019

El diputado Eduardo Amadeo (PRO) y ex ministro de Economía kirchnerista Axel Kicillof protagonizaron este jueves un fuerte cruce durante el debate en comisión del proyecto oficial del Presupuesto 2019.



La polémica se desató en la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado oficialista Luciano Laspina (PRO), donde se busca avanzar con los dictámenes del proyecto, que contempla el aumento de la tasa del impuesto a los Bienes Personales, un agregado al Pacto Fiscal con los gobernadores y una reforma de ley de Revalúo Contable.



Kicilllof afirmó que el proyecto oficial es "un presupuesto de ajuste y de endeudamiento, de desindustrialización y antifederal, que no cambia porque cambie la alícuota de un impuesto" en referencia a Bienes Personales.



"Es el mismo presupuesto, sólo que nos lo quieren hacer discutir en cuotas: están manoteando recursos para aplicarlo vaya a saber a qué", agregó el diputado del Frente para la Victoria (FpV-PJ).



"Necesitamos que rearmen el presupuesto: éste está mal y se niegan a abrirlo. Lo hicieron antes del acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional, FMI). Por eso ahora se tienen que sentar de nuevo con las nuevas instrucciones que les ha dado el FMI", remarcó. "Este Presupuesto es invotable, es más desgracia", aseguró Kicillof.



Amadeo acusó al diputado opositor de tener "memoria selectiva", en referencia al proceso que "divide a las cosas según conviene, hace desaparecer las propias responsabilidades y culpa de todo al resto de la gente".



Según el diputado oficialista, "en parte de la memoria selectiva uno se olvida de las cosas que hizo pero es complicado cruzar el océano de rodillas e ir al Club de París", en alusión a la renegociación de deudas con esa organización de acreedores que llevó a cabo Kicillof como ministro de Economía. "Y alguien que lo hizo, también tiene mala memoria de lo que pasó con YPF", apuntó respecto a la indemnización que hubo que pagar por estatizar la petrolera.



"A muchos diputados les resulta más fácil agarrar el micrófono que el lápiz porque en la crítica del diputado (por Kicillof) incluye distinguidos miembros de la oposición que hicieron un trabajo honesto y comprometido pero que tienen el mérito de agarrar el micrófono y el lápiz", exclamó Amadeo.



El diputado oficialista agradeció a "los que agarran el micrófono y el lápiz" para salir del "momento dificilísimo" por el que atraviesa el país y rechazó los "planteos" de Kicillof.



"Sentimos el aumento de la pobreza y de la inflación, pero para superarlo ponemos lo mejor de nosotros mismos: agradecemos a quienes agarraron el lápiz y estamos convencidos que lo vamos a superar, porque estamos convencidos que no es lo mejor que podemos hacer sino lo mejor que debemos hacer", puntualizó.