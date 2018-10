Argentina cerró su participación en los Juegos con dos nuevos bronces (uno histórico)

Mientras la llama olímpica comienza a apagarse, los últimos deportistas argentinos cerraron sus participaciones en Buenos Aires 2018, todos con posibilidad de medalla.



Así fue el caso de los representantes del Boxeo, Oriana Saputo en peso Ligero (de 57 a 60 kg) y Mirco Cuello peso Gallo (56kg). La bonaerense entró en la historia grande de la disciplina al convertirse en la primera mujer del boxeo que se subió a un podio.



Saputo sacó provecho de su potente zurda para derrotar por fallo unánime a la australiana Emma Lawson, que fue sometida de principio a fin por la argentina.



"Es un sueño que tengo desde chiquita. La medalla de bronce no es poco, es un orgullo enorme", reconoció Saputo luego del combate.



La boxeadora reconoció que aún no sabe si irá a Tokio, pero en caso de asistir confirmó que lo hará en peso Ligero. Luego le dedicó el triunfo a su papá, aseguró que "valió cada segundo de entrenamiento" y luego de agradecerle a sus entrenadores por "acompañarme y aconsejarme en cada momento" le dejó un mensaje a todas las mujeres que practican boxeo: "Luchen por sus sueños, no se den por vencidas. Este deporte muchas veces es visto como de hombres, pero no es así".



El oro en esa categoría se lo llevó la británica Caroline Dubois tras vencer en la final a la tailandesa Porntip Buapa.



Por su parte, Cuello también se impuso por fallo unánime ante el marroquí Abdessamad Abbaz. La dorada en esa categoría fue para el verdugo del chico de Arroyo Seco en semifinales, el uzbeco Abdumalik Khalokov, y la Plata se la llevó el ucraniano Maksym Halinichev.



En un combate que el argentino dominó de principio a fin, los cinco jueces determinaron un triunfo sin dudas.



"Estaba muy emocionado y ansioso por pelear hoy", contó el chico de 18 años, quien tomó este combate como una revancha por la derrota del día anterior ante el uzbeco.



Con el Bronce reluciendo en su pecho, Cuello ya se plantea los objetivos para lo que viene. Quiere entrar en la selección mayor y estar en Tokio 2020. "Un Juego Olímpico es algo único", explicó.



Al término del combate, con el fallo ya sabido, el boxeador de Arroyo Seco que se encuentra desde enero entrenando en el Cenard bajó del ring y corrió hacia la tribuna a abrazarse con su gente. "Eran mis compañeros de la selección y mi familia. Los extrañé mucho", explicó.



• Increíble derrota del Futsal



En la primera actividad del día, en el Parque Tecnópolis, Argentina perdió un partido que ganaba por tres goles y se bajó del podio del Futsal.



Ante Egipto, su rival de la primera fecha cuando logró el empate agónico, el seleccionado que dirige Martín Lucuix se puso en ventaja por 3-0 en un primer tiempo brillante. Pero los africanos descontaron antes del descanso y luego revirtieron el marcador para llevarse el Bronce.



Los goles de Argentina fueron de Ezequiel Ramírez, dos veces, Alan de Candia y Agustín Raggiati. Para Egipto marcó, por cuatriplicado, Mohamed Talaat y el restante lo hizo Mohamed Ahmed Salman.



De esta manera, los chicos del Futsal se quedaron con el cuarto puesto en un torneo que tuvo el empate inicial ante su verdugo del último partido, triunfo sobre Eslovaquia (2-0) y Panamá (12-2) en la ronda inicial y derrota en la misma instancia ante Irak (4-1). Ya en semifinales cayeron por 3-2 frente a Brasil y cerraron su participación con una caída que dejará un sabor amargo por un tiempo.



En Karate, en el Parque Olímpico, Juan Salsench Martínez no pudo avanzar de la fase de grupos tras sus derrotas, por 3-0 ante el kazajo Abilmansur Batyrgali, y 1-0 frente al marroquí Yassine Mar Sekouri. En el último combate igualó 0-0 ante el japonés Kotaro Nakamura y se despidió de Buenos Aires 2018 sin victorias.



Argentina superó su marca histórica de medallas y acumuló 11 doradas, 10 plateadas y 11 de bronce.