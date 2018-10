El oficialismo logró dar dictamen al paquete fiscal

El oficialismo de la Cámara de Diputados logró este jueves dictamen de mayoría favorable al paquete fiscal que incluye el revalúo de Ganancias por inflación, la reforma del impuesto a los Bienes Personales y la "adenda" al Consenso Fiscal.



Se trata de una batería de proyectos que el Gobierno pactó con los gobernadores, y buscan blindar el Presupuesto 2019, ya que son medidas orientadas a aumentar la recaudación de la Nación y de las provincias.



El Frente para la Victoria se opuso a las tres iniciativas, mientras que el bloque Justicialista y el Frente Renovador avalaron el revalúo, pero se negaron a firmar los otros dos dictámenes de mayoría.



El diputado del Frente Renovador Marco Lavagna adelantó su rechazo a la adenda al Pacto Fiscal, que los gobernadores pactaron con el Gobierno nacional hace menos de un año para compensar a las provincias por los recortes estipulados en el Presupuesto, vía un incremento de la recaudación (por ejemplo permite derogar las exenciones del impuesto a las Ganancias para empleados y funcionarios públicos, y suspender la rebaja del impuesto a los Sellos).



Marco Lavagna.



Según dijo, se trata de una reforma impuesta por el Poder Ejecutivo que "avasalla" las facultades propias del Poder Legislativo para fijar impuestos.



"Le anticipo que la adenda fiscal no la voy a estar acompañando porque creo que avasalla las atribuciones del Poder legislativo y estamos en un país con independencia de poderes", avisó.



El diputado del Frente para la Victoria Axel Kicillof cuestionó la "improvisación" con que el oficialismo quiere cerrar el paquete fiscal, dadas las dificultades para alcanzar la meta de déficit cero.



"Nos cuesta mucho saber hacia dónde van. La frase es recular en ojotas. Porque nos tuvieron un buen rato discutiendo la centralidad para que vengan las inversiones de bajar los impuestos a bienes personales en correlato con esa ley de blanqueo, y ahora el Poder Ejecutivo inventa impuestos a contramano de toda su filosofía", señaló el ex ministro de Economía, quien hizo hincapié en marcar las contradicciones del oficialismo.



El proyecto de reforma de Bienes Personales incluye un alza progresiva de la alícuota a medida que aumenta el patrimonio, mientras casi duplica el mínimo no imponible, que pasa de $1.050.000 a $2.000.000.



A su vez, quienes declaren bienes por entre $2.000.000 y $5.000.000 pagarán una tasa de 0,25%; entre $5.000.000 y $10.000.000 tributarán 0,50%, y a partir de los $20.000.000, la tasa será de 0,75%.



Para Lavagna ese piso sigue siendo muy bajo y "golpea" a la clase media, ya que equivale a poco más de 50.000 dólares, "menos que un departamento de un ambiente en Capital".



El año pasado, el Congreso había modificado la ley de Ganancias de manera tal de habilitar a las empresas a ajustar sus balances a la inflación por única vez cuando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) superara el 100% en tres años, o cuando en cada período se superara el 33% anual.



Como ese porcentaje de inflación se superó en agosto pasado, la reforma dictaminada eleva el tope que activa la cláusula gatillo.



• Dictamen Reforma del impuesto a los Bienes Personales







• Dictamen revalúo de Ganancias por inflación