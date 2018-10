La Provincia suspendió la prueba Aprender 2018 por el paro docente de este viernes

El Gobierno bonaerense confirmó que suspendió la realización de la prueba Aprender prevista para este viernes debido a la huelga de 48 hs llevada adelante por los docentes en todo el territorio provincial.



El director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, aseguró que si bien el examen no se realizará en la fecha prevista, las escuelas lo tomarán en las próximas semanas.



"No vamos a poder realizar mañana las pruebas Aprender, que están programadas desde el inicio de año para toda la Argentina, pero los gremios eligieron para su medida de fuerza el día de hoy, por lo que tuvimos que posponer la prueba", dijo el funcionario.



En declaraciones a radio Milenium, Sánchez Zinny sostuvo que el examen se va a reprogramar porque "saber cómo aprenden los chicos es clave para seguir tomando decisiones de política educativa" en la provincia y el país.



"Los gremios siempre se han opuesto a esto pero para nosotros es muy importante", fustigó el funcionario de la administración de María Eugenia Vidal.



En tanto, los gremios docentes bonaerenses, sumados a estatales, judiciales y profesionales de la salud se movilizaron este jueves a la Gobernación provincial para hacer escuchar su reclamo por aumento salarial.



Por decisión del Gobierno nacional está previsto que este viernes se realice la prueba "Aprender 2018", con la que se evaluará a todas las escuelas de Educación Primaria del país en Lengua y Matemática.



"Aprender" es el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y de sistematización de información acerca de algunas condiciones en las que ellos se desarrollan.



La implementación de Aprender 2018 es responsabilidad de la Secretaría de Evaluación Educativa (SEE) del Ministerio de Educación de la Nación, junto con las 24 jurisdicciones del país.