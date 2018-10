Con una contracción de $ 22.400 M, debutó el monitor de la base monetaria del BCRA

El nuevo esquema de control de los agregados monetarios del Banco Central debutó con una contracción de $ 22.400 millones en los primeros quince días de octubre.



De acuerdo a la información difundida por la entidad que conduce Guido Sandleris el promedio acumulado de la base monetaria durante los primeros quince días de octubre asciende a $1.258 mil millones. Por lo pronto, la contracción de la base monetaria fue de $22.400 millones respecto a igual período de septiembre y $12.300 millones menor que el promedio total de ese mes.



El Central indicó que el objetivo de no expandir la base monetaria requirió "un esfuerzo adicional" debido a que en las primeras dos semanas de septiembre el coeficiente de los encajes no remunerados era más bajo.



Asimismo, desde el BCRA indicaron que "si corrigiéramos la base monetaria de la primera quincena de septiembre por este factor, la base monetaria de la primera quincena de octubre sería $58,4 mil millones menor que la de septiembre.







En un comunicado de prensa la entidad monetaria destacó que si bien el compromiso de "cero crecimiento" se toma sobre el promedio mensual de la base monetaria de septiembre, la base monetaria "tiene un comportamiento estacional intramensual". En ese contexto, las autoridades del BCRA destacaron que para monitorear su cumplimiento durante el mes "resulta útil compararla con igual período del mes anterior".



Vale recordar que con el objetivo de no aumentar el nivel de la base monetaria, el BCRA se comprometió a partir de este mes a adoptar un nuevo esquema de política monetaria hasta junio de 2019. A través de un comunicado quincenal, la entidad que conduce Guido Sandleris se comprometió a publicar la evolución de la base monetaria por lo que el próximo resumen se espera que se dará a conocer el último día hábil de octubre.